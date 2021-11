RECENSIE: ‘The Sex Lives of College Girls’: “Voor de seks moet u niet afstemmen”

TVMet de woorden ‘sex’ en ‘college girls’ in de zoekgeschiedenis van uw werkcomputer kunt u al behoorlijk in de problemen geraken met uw werkgever. Gelukkig kunt u vanaf nu zeggen dat u gewoon hevige fan bent van ‘The Sex Lives of College Girls’, de nieuwste reeks op Streamz . Of deze dramedy met de zus van Timothée Chalamet in de hoofdrol het universiteitsantwoord op ‘Sex Education’ en ‘Sex and the City’ kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

“Ik heb geen enkele seksuele ervaring gehad in mijn zielige leven, dus als ik de kans krijg om een penis aan te raken, dan grijp ik ‘m!” In ‘The Sex Lives of College Girls’ ontmoeten we vier achttienjarige freules die als kamergenotes bij elkaar worden gepuzzeld op een nieuwe universiteit. We hebben de dochter van een senator die uitblinkt in voetbal en een affaire heeft met haar coach, daarnaast hebben we een plattelandsmaagd die trouw zweert aan haar jeugdliefje en nog nooit in contact kwam met niet-witte medemensen, in schril contrast staat een rijkeluisdochter uit New York die haar ware aard verstopt achter een ‘Mean Girls’-façade en maakt het rijtje compleet: een wannabe comédienne die sekspositief in het leven wil staan, maar die theorie niet zo goed in de praktijk weet om te zetten (zie de quote waarmee we deze paragraaf hebben geopend). Tien afleveringen lang volgen we de op- en neerbewegingen van deze vier groentjes, die stilaan maar zeker vertakken naar de volwassen versies van zichzelf en waarbij onverwachte vriendschappen, liefdesperikelen, gebroken harten en beginnerskreuntjes de dienst uitmaken.

Maar dan nu de hamvraag: hoeveel seks krijgt u in ’The Sex Lives of College Girls’ ook echt op uw bord? Belabberd weinig naar HBO-normen. Niet dat seks de maatstaf voor goeie fictie moet zijn, maar voor een reeks die kijklustigen wil lokken op basis van dat uiterst sensationele woord, moeten we vaststellen dat we niet meer zo een misleidende titel hebben gezien sinds de uitvinding van clickbait-advertenties. Daar waar series als ‘Sex Education’ en ‘Sex and the City’ seks als constante rode draad aanhouden, had deze reeks beter ‘De Aarzelende Sekslevens van Universiteitsmeiden’ kunnen heten, aangezien geslachtsdrift hier vaker het gespreksonderwerp uitmaakt, dan dat het effectief de uitkomst is. Maar, aan de andere kant: is dat net niet waar het leven van jongvolwassenen om draait? Vaker niet dan wel een uitlaatklep vinden voor al die razende hormonen?

Volledig scherm Een beeld uit ‘The Sex Lives of College Girls’ © rechten vrij

Eenmaal we onze frustraties over het feit dat we er vierkant werden ingeluisd aan de kant hadden geschoven, waren we verrassend snel gecharmeerd door het toegankelijke opzet van deze reeks, die het kleurrijke universiteitsleven door de lens van verschillende sociale klassen en etnische achtergronden belicht, zonder daarmee in torenhoge clichés of slaapverwekkende dialogen te vervallen. De reeks is vlot van tempo, rad van tong, gooit er een paar gênante volwassenen tegenaan en beschikt over een aaibare cast waar we sneller mee meeleefden dan verwacht. Pauline Chalamet doet de acteerreputatie van haar familie alle eer aan als de seutige Kimberly en Amrit Kaur schittert als de seksueel onhandige Bela, die zomaar eens de jonge versie van actrice en comédienne Mindy Kaling zou kunnen zijn, die deze reeks bovendien in het leven riep.

Slotverdict: er zit dan wel weinig seks in ‘The Sex Lives of College Girls’, maar er zit wel schwung in. U moet gewoon de hoofdpersonages een beetje de tijd willen gunnen om hun leven en hun toekomst uit te vogelen. Met een sporadische klemtoon op ‘vogelen’.

Streamen of skippen? Streamen. Zeer geschikt voor een avontuurtje van één aflevering. En wie weet bloeit er nadien wel iets meer tussen u en deze reeks. Ons oordeel? 8/10

‘The Sex Lives of College Girls’ krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering op Streamz.

Tijd over? Je leest al onze recensies in de Kijkgids.

