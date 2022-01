RECENSIE. ‘The Righteous Gemstones 2’: “Goddelijk geestig”

“Ga en vermenigvuldig u”, zeiden ze bij HBO tegen ‘The Righteous Gemstones’ toen ze het licht voor een tweede seizoen op groen zetten. En daar zijn we allesbehalve rouwig om. De reeks van bedenker en komiek Danny McBride is een verfrissende bries van krankzinnigheid in het huidige tv-aanbod. Het gebeurt immers niet elke dag dat een Amerikaanse serie de draak steekt met z’n eigen kerkelijke trots en spirituele leiders ongegeneerd als pistool dragende criminelen en hebzuchtige hypocrieten afschildert.

Werd de familie geloofsverkondigers in seizoen één nog geplaagd door een drugs- en seksschandaal, dan belanden Jesse, Judy en Kelvin samen met pater familias Eli Gemstone, dit seizoen opnieuw in nauwe schoentjes. Zo heeft een ambitieuze journalist het erop gemunt om de hele sector in diskrediet te brengen, net nu de Gemstones hun eigen streamingplatform oprichten om de zondvloed aan propaganda uit Hollywood te counteren. Tegelijkertijd wil Jesse samen met z’n vrouw Amber een luxueus bedevaartsoord uit de grond stampen om goedgelovige volgelingen nog meer centen afhandig te maken. Als dat nog niet overtuigend genoeg klinkt als invalshoek, komt er ook nog een oude bekende een brok van de taart opeisen -en nee, het is niet Baby Billy al verschijnt die ook weer op het toneel- die het niet zo koosjere verleden van vader Eli te grabbel wil gooien en zo een einde dreigt te maken aan de lucratieve, druk bijgewoonde kerkdiensten van de Gemstones die intussen halve rockconcerten zijn geworden.

John Goodman (die van Fred Flintstone naar Eli Gemstone opklom) vormt dit keer nog meer de hoeksteen die de reeks tezamen houdt. Al krijgt zijn personage weer fantastisch tegenwerk van z’n drie oogappels, die allemaal staan te springen om het imperium van hun vader over te nemen en nog steeds de ene stompzinnige dialoog na de andere spuien. De van de pot gerukte humor is ook dit seizoen intact gebleven, met een heleboel overdramatische gebeurtenissen en onverwachte bokkensprongen in het verhaal, die er de vaart even hard weten in te houden als een ritje op de ‘Exodus’. ’The Righteous Gemstones’ is een parel van een reeks voor de één en een drol van een schertsvertoning voor de ander. Fans van Danny McBride zullen weer duimen en vingers kunnen aflikken, terwijl deze reeks allicht een station of zeven te ver is voor iedereen die het niet zo op absurde humor, Sopranos-satire en onzedig taalgebruik heeft begrepen. Al hebben de ongelovigen, net als de afwezigen, volgens ons ongelijk.