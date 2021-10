RECENSIE. ‘The North Water’: “Colin Farrell speelt de psychopathische pannen van het dak”

TVVoor u klaagt over het dalende kwik daarbuiten, moet u zich eens inbeelden dat u uw sjokkedeizen er staat af te vriezen op een schip ergens te midden van de poolcirkel. Bovendien is het midden negentiende eeuw, is er van hygiëne geen sprake en is Colin Farrell allesbehalve de man met wie u een kajuit wil delen. In ‘The North Water’ op TV Vlaanderen vertrekt een groep walvisjagers op een expeditie die bij voorbaat gedoemd lijkt. Of u mee het ruime sop moet kiezen? Of deze onheilspellende schuit beter links laat liggen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Soms zijn er reeksen waarbij de zweetgeur u recht in het gezicht slaat, waarbij de tristesse tegen de plinten klotst en de ongure levensomstandigheden uw beeldscherm doen aandampen. ‘The North Water’ is exact dat. Waar het Engeland van midden negentiende eeuw een vijftig tinten van deprimerend grijs is en de ratten in de straat welgemanierder zijn dan de doorsnee mannenmensen die knokpartijen, dronkenmanspraat en van jetje geven tot kunst verheffen.

In ‘The North Water’ volgen we het verhaal van medicus Patrick Sumner (Jack O’Connell), die na zijn oorlogstijd in Indië worstelt met een posttraumatische stressstoornis. In een poging om aan z’n uitzichtloze bestaan te ontsnappen, besluit hij een groep walvisjagers op hun volgende expeditie te vergezellen. Als enige ietwat fatsoenlijke man, wiens verstand niet in de broek zit, valt Sumner echter al snel uit de toon bij de bemanning. En laat Henry Drax (Colin Farrell) nu net een talent bezitten om niet alleen walvissen op te jagen, maar ook intelligente dokters in het nauw te drijven.

Eerst en vooral kunnen we niet genoeg benadrukken hoe fabuleus dit historische drama eruitziet. Deze hele poolexpeditie werd niet zomaar in een warme Hollywood-studio tegen een groene achtergrond gefilmd, maar op echt pakijs, verder dan het verste noorden waar een tv-drama ooit werd ingeblikt. De loodzware filmomstandigheden hebben duidelijk ook de acteerprestaties deugd gedaan, want iedereen in deze reeks presteert op hoog niveau. Met Colin Farrell op kop, die als de Halloween-versie van Kapitein Haddock al grommend en mompelend de psychopathische pannen van het dak speelt. De manier waarop hij een vreedzame kolonie zeehonden executeert en bloed doet opspuiten uit het spuitgat van een walvis, staat zo ver weg van alles wat hij tot hiertoe heeft vertolkt, dat we amper kunnen geloven dat dit dezelfde man is die Brugge ooit op de filmkaart heeft gezet. En ook al zien we de knuppel niet uitvoerig de schedel van een lief zoogdier inslaan, is de suggestie ervan geloofwaardig genoeg om gevoelige kijkers even te waarschuwen.

Volledig scherm The North Water © BBC

Al is deze miniserie er vooral één die psychologisch in de kleren wil kruipen. Het zwaartepunt van de reeks ligt sowieso in de buik van dit schip, waar broeierige dialogen bij flauw kaarslicht de spanning opdrijven en we van sommige close-ups zelfs een tikkeltje zeeziek worden. De reeks ontaardt uiteindelijk in een bittere overlevingsstrijd waarbij duidelijk wordt dat ongeacht hoe ver men wegloopt, demonen gewoon meereizen. En zoals dat verkeert bij een hoop getormenteerde zielen die in één bootje stappen, gaat de vloot vroeg of laat overkop.

Naar het einde toe mindert de reeks behoorlijk wat vaart. En dat is misschien wel nodig, want u zult sowieso even willen bekomen van dit sombere drama waar de mensheid zich weer eens van z’n meest mistroostige kant laat zien in een decor dat alle verwachtingen overstijgt.

Streamen of skippen? Streamen. Rauw, realistisch, filmisch en aangrijpend. Breng een sterke maag mee alvorens op dit avontuur te vertrekken. Een goed humeur is geen vereiste. Ons oordeel? 7/10

‘The North Water’ is te zien op TV Vlaanderen.

