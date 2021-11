RECENSIE. ‘The Morning Show 2’: “Sappig steekspel waarvoor u best een extra zak chips in huis haalt”

TV‘The Morning Show’ is na bijna twee jaar afwezigheid weer ontwaakt voor een tweede seizoen. Al is dat niet noodzakelijk een ‘goed nieuws’-gebeuren. Na de ontwikkelingen van de laatste aflevering zit u niet alleen op ramkoers voor nog meer intrige, drama, en machtsspelletjes, een welbekende pandemie zal die chaotische boel nog meer naar de tering komen helpen. Of u deze Apple TV+-klepper met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon moet aanvatten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

‘The Morning Show’, over het reilen en zeilen bij een fictieve Amerikaanse ochtendshow, moest niet alleen één van de paradepaardjes van Apple TV+ worden, het was het paard van Troje waarmee het streamingplatform zichzelf eind 2019 lanceerde om het gros van z’n abonnees binnen te halen en met als doel een blijvende krater in het streaminglandschap te slaan. Gewapend met een topcast die doorgaans eerder op filmaffiches te vinden is -Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup en Steve Carell- en met een thematiek die samenviel met de opkomst van de MeToo-beweging wist Apple TV+ daar ook min of meer in te slagen. Afhankelijk aan wie u het vraagt.

Al was het feit dat deze reeks zo kort op de actuele bal speelde, eerder een toevalligheid. Oorspronkelijk zou ‘The Morning Show’ namelijk handelen over de rotte wereld achter de schermen van een typische, vals goedlachse Amerikaanse ochtendshow, gebaseerd op het boek ‘Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV’. Maar toen de reeks in 2017 in productie ging en er plots enkele bestaande Amerikaanse ochtendshowpresentatoren werden ontslagen na beschuldigingen van ongewenste intimiteiten, werden de scripts herschreven en werd ‘The Morning Show’, zoals we het kennen, geboren. In dat opzicht mag het niet verbazen dat het tweede seizoen, dat begin 2020 in productie ging, eveneens de verhaallijnen ging herzien toen een wereldwijde pandemie plots ons hele bestaan hertekende. Maar voor u zucht of afhaakt (u heeft hier overigens alle reden toe, onze nostalgie naar apocalyptische tijden die nog niet helemaal achter de rug zijn, is evenmin groot) wordt het coronavirus in deze reeks pas tastbaar tegen het absolute einde van dit seizoen. In alle andere afleveringen is het een sluimerend achtergrondgebeuren waar geen enkele van deze hoofdpersonages de ernst van inziet. Eens te meer omdat ze allemaal te druk bezig zijn met een graf graven voor een ander of zichzelf uit de wind zetten.

Alle elementen waar u in het eerste seizoen voor viel, blijven dus ook nu de hoofdmoot uitmaken. Inclusief het centrale duo Alex Levy (Jennifer Aniston) en Bradley Jackson (Reese Witherspoon), die respectievelijk als ochtendshowveteraan en -nieuweling nu de gevolgen trotseren van het openbaar maken van seksueel wangedrag en machtsmisbruik achter de schermen van hun omroep. Het tweede seizoen speelt zich af in de onmiddellijke nasleep van die onthulling. Twitter is -uiteraard- ontploft en de fundamenten van de omroep staan op instorten. Zelden ging een reeks na twee jaar slapen zo gespannen en chaotisch van start. Maar dan keert de rust plots terug en vliegen we dronegewijs door de straten van een verlaten en doods New York. Waarna we nog een keertje in de tijd springen om daar vervolgens kamp op te zetten: negen maanden na de finale van seizoen één, op oudejaarsavond om precies te zijn, en op een zucht van het nieuwe ‘beloftevolle’ 2020.

De omroep worstelt nog steeds met de naweeën van de onthulling van Alex en Bradley. Die laatste houdt nu met een nieuwe copresentator -en met veel moeite- de boel recht. De kijkcijfers zitten in het slop en nu Cory (Billy Crudup) gepromoveerd werd tot CEO moet hij op zoek naar een manier om het marktaandeel de lucht in te schieten. In die strijd om meer abonnees deinst hij er niet voor terug om z’n schermgezichten tegen elkaar uit te spelen en de hele werkvloer als een meesterschaker te manipuleren. Maakt eveneens z’n terugkeer al weten we niet goed waarom: Alex’s voormalige medepresentator Mitch Kessler (Steve Carell), die ontslagen werd na het schandaal van seksuele intimidatie en de dood van Hannah Shoenfeld (Gugu Mbatha-Raw). Hij verkaste intussen naar Italië waar hij zijn verguisd leven min of meer geruisloos probeert door te brengen. In schril contrast staat Alex, die nu als feministische heldin wordt gevierd. Zij ruilde haar bestaan als ochtendshowboegbeeld in voor een teruggetrokken leven in een dure blokhut op het platteland, waar ze haar memoires schrijft en haar eigen hout klieft. Maar wanneer er onverwachts een postje vrijkomt in de ochtendshow, wordt ze tegen alle verwachtingen in en met veel toeters en bellen (ze krijgt een concert van The Foo Fighters) terug aan boord van de ‘Morning’-mastodont gehesen. Niet alleen moet Alex leven met een ongewilde erfenis waarbij ze door het volk een heldin wordt genoemd, haar oude werkvloer herinnert er haar maar al te graag aan dat ze Mitch z’n gedrag meermaals onder de mat heeft geveegd en er ook ooit een affaire met hem op nahield. Iets waar journaliste Maggie Brener eveneens alles van afweet en elk moment een boek over zal uitbrengen, met alle mogelijke imagoschade van dien.

Tel daarbij nog een dozijn aan andere subplots en ‘The Morning Show’ zal qua intrige en drama zeker niet teleurstellen, laat staan vervelen. Tenminste: als u uw intrige en drama graag half doorbakken heeft. ‘The Morning Show’ staat er namelijk voor bekend veel balletjes tegelijk in de lucht te houden en naar veel dingen te wijzen die momenteel belangrijk en trending zijn, maar daar verder weinig mee te doen. Voorbeeld: om ervoor te zorgen dat de omroep niet in oude gewoonten hervalt, heeft Cory een nieuwe progressieve werkkracht aangesteld, Stella, die ervoor moet zorgen dat alle restanten van een giftige bedrijfscultuur voorgoed worden geëlimineerd. Zij moet erop toezien dat Twitter tevreden is en de kijkcijfers positief evolueren. Daardoor komen dingen als cancel culture, diversiteit en politiek (in)correct taalgebruik aan bod. Dingen die nu eenmaal verdeling zaaien in onze huidige maatschappij en dus ook verdeling zaaien binnen een omroep als deze, al wordt daar verder niks zinnigs over gezegd. Eens te meer omdat er zo veel plotwendingen en personages op de voorgrond draaien, waardoor er geen tijd is om die zaken uit te diepen. Als u eerder de schouders optrekt bij de sociaal-maatschappelijke thema’s die ‘The Morning Show’ vluchtig aanreikt, of daar liever in uw vrije tijd wat dieper op ingaat, dan staat niets u in de weg om met volle teugen te genieten van al het sappige soap-gebeuren in deze reeks. Als u dat niet wil, dan valt het geheel nogal licht uit voor een ‘schroeiend actuele fictiereeks’ en het gewicht aan bekendheden, publiciteit en budget dat het torst. In dat opzicht is ‘The Morning Show’ uit exact hetzelfde hout gesneden als de show dat het hier belichaamt: een entertainend uurtje waarbij u geanimeerd van het ene in het andere verhaal duikt, maar waar de echte, dwingende onderwerpen maar een fait divers zijn.

Streamen of skippen? Toch streamen. Het is een plezier om Jennifer Aniston haar rol van Amerika’s lieveling (als nieuwsanker in deze show én als ‘Friends’-ster in onze realiteit) overboord te zien gooien door met momenten een behoorlijk onhebbelijke diva te zijn. Ons oordeel? 7/10

‘The Morning Show 2’ krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+

