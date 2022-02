RECENSIE. ‘The Girl Before’: “Degelijk in elkaar gestoken thriller”

TV Releaseda­tum van ‘Obi-Wan Kenobi’ bekendge­maakt

We weten al langer dat Ewan McGregor terugkeert naar het scherm als Obi-Wan. Alleen was het lang niet duidelijk wanneer ‘Obi-Wan Kenobi’, zoals de nieuwe reeks heet, te zien zou zijn. Fans moeten gelukkig niet lang meer wachten, want Disney+ kondigde zonet aan dat de nieuwe reeks al in mei beschikbaar zal zijn via haar streamingdienst.

10 februari