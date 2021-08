RECENSIE. ‘The Flight Attendant’: “Kaley Cuoco in de rol van haar leven als een in wodka gemarineerde stewardess”

TVEen ambitieuze reeks over een stewardess met een turbulente levensstijl die door de FBI wordt achternagezeten nadat ze gelinkt wordt aan een moord in een hotelkamer in Bangkok. Altijd al geweten dat ‘Toxic’, de videoclip van Britney Spears, een verdoken pilootaflevering (ha!) was voor een spannende misdaadkomedie. Zeventien jaar later is die eindelijk op uw scherm geland in de vorm van ’The Flight Attendant’. Of u dringend aan boord moet klimmen van deze HBO Max-reeks op Streamz? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

Nee, ‘The Flight Attendant’ is geen nieuwe toevoeging aan uw Streamz-abonnement. Maar nu deze reeks in de running is voor 9 Emmy Awards en er een tweede seizoen in aantocht is, zetten we deze topper graag nog eens voor u in de kijker. Voor het geval u een laatste zetje nodig heeft om deze serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Chris Bohjalian, van uw steeds langer wordende kijklijstje te schrappen. Het komt immers niet vaak voor dat een show de drievuldigheid aan genres - thriller, komedie en mysterie - perfect met elkaar weet te combineren. En dat dan nog eens vanop duizelingwekkende hoogte.

Centraal in dit verhaal staat Cassandra - Cassie - Bowden, gespeeld door Kaley Cuoco. Een stewardess in eerste klasse die ook naast de tarmac graag van de grond gaat. In elke bestemming heeft ze een vriend met voordelen zitten met wie ze stevig het nachtleven induikt om daarna met een houten kop en nauwelijks op tijd op de volgende vlucht te stappen. Deze zelfverklaarde ‘good-time girl’ heeft haar fladderroute goed voor mekaar. Maar dan ontmoet ze 3C, een passagier met de gelaatstrekken van Michiel Huisman, met wie ze een stomende, romantische nacht beleeft, maar waar ze de volgende ochtend gillend naast wakker wordt. Haar onenightstand ligt namelijk dood in bed en Cassie heeft zo een gigantische black-out dat Stephen Hawking-adepten er hun eigen theorie aan kunnen wijden. Om te voorkomen dat ze de geschiedenisboeken ingaat als de volgende Amanda Knox, pakt ze haar boeltje en probeert ze de bewuste nacht te verdringen en te verdrinken. Maar dan komt de FBI haar op het spoor, denkende dat ze een spionne is, en is haar enige manier om die hete adem af te schudden door zelf achter de waarheid aan te gaan. Een onverwerkt trauma, de wortel van haar drankverslaving, steekt echter onverwacht de kop op en voor ze het weet boekt Cassie heel wat ingebeelde retourtickets naar de plaats van de misdaad en de gebeurtenissen uit haar kindertijd.

Qua vertelstijl zoeft ‘The Flight Attendant’ gretig tussen realiteit, flashbacks en hallucinaties. De momenten waarop Cassie - voortgestuwd door jetlag en te veel alcohol in haar bloed - mentaal terug flitst naar de hotelkamer, zijn de momenten die er visueel het meest uitspringen in deze reeks. Daar neemt haar geweten namelijk de vorm aan van 3C, de mysterieuze miljonair die eigenlijk Alex Sokolov heet. Ze heeft ingebeelde gesprekken met hem en dat is leuk, niet alleen omdat we zo veel meer van Michiel Huisman te zien krijgen, maar ook omdat die flitsen het verhaal voortstuwen. Met oog voor zelfs de kleinste details. Wat Cassie draagt op het moment dat ze in zo een interne dialoog wordt gezogen, draagt ze ook in die hotelkamer waar ze Alex keer op keer weer tegenkomt. Doordat die ontmoetingen door haar eigen brein en droombeeld worden gestuurd, wordt ze ook meer en meer verliefd op Alex. Maar is hij wel de man die ze denkt dat hij is? Feit is dat de twee een onmogelijk team vormen in het samenrapen van de gebeurtenissen van die fatale nacht. Een zoektocht die ons van Bangkok naar Seoul over New York en Rome brengt.

‘The Flight Attendant’ is een verslavende cocktail van onderhoudende plotwendingen, stilistische vertelvormen (deze reeks houdt bijna evenveel van gesplitste schermen als ’24’) en eersteklas acteerwerk. Het feit dat Kaley Cuoco na 279 afleveringen van ‘The Big Bang Theory’ nu pas haar eerste Emmy-nominaties mocht opstrijken met deze reeks, mag een teken zijn dat ze voorbij haar sitcom-verleden is uitgestegen met de zeldzaamheid van een Jennifer Anniston. Haar acteerwerk in de donkere en dramatische momenten, waarbij wanhoop en ontkenning mateloos ophopen, is ijzersterk. En ook de dronken passages speelt ze bevlogen, nooit belabberd. Aanvankelijk waren we wat op ons hoede bij het vooruitzicht om acht afleveringen met een dronken feestbeest door te brengen. ‘The Flight Attendant’ is een reeks met een serieus drankprobleem, maar erkent het gelukkig ook als een probleem. Het wordt niet gebeitst en in de verf gezet als het magische brouwsel dat onze hoofdrolspeelster kracht en durf moet geven. We hadden geen idee hoe turbulent het leven van een stewardess kon zijn en zullen nooit nog op dezelfde wijze met onze ogen rollen wanneer die ons vraagt om onze stoel rechtop te zetten of om onze veiligheidsgordel vast te maken. Dat ‘Toxic’-riedeltje, daarentegen, dat reist voor eeuwig en altijd accijnsvrij mee in ons hoofd. Bij wijze van ‘breng uw eigen in-flightentertainment’.

Streamen of skippen? Streamen! Dit is een reeks met pit, tempo en een sterke cast. We noteren erbij dat het alcoholgebruik in deze reeks mogelijk prikkelend kan zijn, ook al schakelt Cassie daar later in de reeks professionele hulp voor in. Onze score 8/10 ‘The Flight Attendant’ is te zien op Streamz.

LEES OOK