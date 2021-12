RECENSIE. ‘The Book of Boba Fett’: “Vooralsnog geen open boek”

TVVier regels tekst, iets meer dan zes minuten schermtijd en een ongelukkige sterfscène. Meer kreeg premiejager Boba Fett niet toebedeeld in de originele Star Wars trilogie. Toch groeide de mysterieuze man in het gehavende harnas uit tot een iconisch personage onder de fans. Eén die meer dan 40 jaar later nu zijn eigen spin-off krijgt met het zevendelige ‘The Book of Boba Fett’ op Disney+. Of dit nevenpersonage ook als hoofdpersonage kan overtuigen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Voor zij die tussen al het heen en weer aan coronamaatregelen even moesten gereset worden en daarbij alle Star Wars kennis verloren, herhalen we graag het volgende. Nee, Boba Fett is -in tegenstelling tot wat z’n sterfscène in ‘Star Wars Episode VI: Return of the Jedi’ deed vermoeden niet dood. We zagen ‘m immers al in 2019 springlevend voorbijkomen in de immens populaire spin-off ‘The Mandalorian’. Aan het einde van dat tweede seizoen kregen we ook al een voorsmaakje van wat een eigen spin-off voor Boba Fett moest worden. Daarbij zagen we de legendarische premiejager de troon van gangsterbaas Jabba the Hutt bestijgen om samen met bondgenote Fennec Shand aan zijn zijde de nieuwe (“respectvolle”) heerser van de onderwereld op de zandplaneet Tatooine te worden.

Al verklaart dat natuurlijk nog niet waarom Boba Fett wordt gespeeld door Temuera Morrison, de acteur die in ‘Star Wars Episode II: Attack of the Clones’ het personage van Jango Fett speelde, Boba’s vader. Wel, aangezien Jango Fett model stond voor een gekloond leger en daarbij één niet-genetisch gemanipuleerde kloon als zijn zoon besloot op te voeden, is het nogal wiedes dat Boba Fett de exacte kopie is van zijn vader én dus wordt gespeeld door dezelfde acteur die we kennen uit de prequels. Het is allemaal nogal meta en dat is exact het spul waar oerfans scheller van gaan gillen dan een gepantserde premiejager die stoemelings in de muil van een sarlacc sukkelt.

De verwachtingen voor ‘The Book of Boba Fett’ waren dan ook hoog gespannen en dus is het des te teleurstellender dat de eerste aflevering zo kort bemeten is. Zeker aangezien de reeks al één aflevering korter is dan ‘The Mandalorian’. Al worden er wel meteen enkele belangrijke vragen beantwoord, die noodzakelijk zijn om nadien in volle misdaadmodus te kunnen schakelen. Zo komen we via een vrij lineaire aaneenschakeling aan flashbacks te weten hoe Boba Fett nu precies z’n zogezegde einde overleefde en wat er nadien met hem gebeurde waardoor hij die nare littekens opliep. Het feit dat we hem aan het begin van de aflevering in Jabba’s paleis in een ‘bacta pod’ (een soort genezingskamer) aantreffen, toont aan dat Fett vijf jaar na zijn bijna-doodervaring, nog steeds niet de oude is. Op krachten komen is echter de boodschap, want zijn komst lokt de nodige weerspannigheid uit.

Of ‘The Book of Boba Fett’ genoeg Beskar in de weegschaal legt om aan het gewicht van ‘The Mandalorian’ te tippen? Laat ons zeggen dat we aanvankelijk niet zo overtuigd waren over hoe snel de aflevering de gaten met het verleden opvulde. Fans die er al meer dan veertig jaar op zitten te wachten om Boba Fett uit de buik van een traagverterend zandorganisme te zien ontsnappen, komen mogelijk van een kale kermis terug. Tegelijkertijd kan het snelle tempo wel een teken zijn dat er nog héél veel op ons afkomt en we dus best niet te veel in het verleden blijven hangen. Wat dat betreft hebben we het volste vertrouwen in producers Dave Filoni en Jon Favreau, die eerder al ‘The Madalorian’ tot een succes maakten en als geen ander weten hoe ze het Star Wars universum moeten bestieren. Door Prinses Leia-gewijs de ketting om de hals van het beest te slaan en te laten zien wie hier de baas is, natuurlijk.

Streamen of skippen? Streamen. Fans van ‘The Mandalorian’ zullen ‘The Book of Boba Fett’ als een welgekomen bisnummer beschouwen in afwachting van een derde seizoen. En Star Wars fans van het eerste uur hebben na meer dan veertig jaar radiostilte, zeker nog een paar weken geduld om de achtergrond van dit legendarische personage verder te ontdekken. Ons oordeel? 7/10

‘The Book of Boba Fett’ krijgt iedere woensdag een nieuwe aflevering op Disney+.

