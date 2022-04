RECENSIE. ‘The Baby’: “Een moordzuchtige zuigeling is slechts het topje van de ijsberg”

TVHBO en Sky hebben een horrorkomedie gebaard waarin een snoezige baby een spoor van dood en vernieling achterlaat. Leuk is anders voor iedereen die net een uk op de wereld heeft gezet of dat van plan is. Maar dat is net de boodschap van ‘The Baby’ op Streamz: dat niet iedereen voor het ouderschap geboren is en dat het voor sommigen een ware horrorshow kan zijn. Of u in dit wiegje moet gluren of er net ver van uit de buurt moet blijven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.