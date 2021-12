RECENSIE: ‘Tampa Baes’: “Lesbische liefde bedolven onder nasaal gekibbel”

Een nasaal Amerikaans stemgeluid in de vorm van een voice-over stelt ons voor aan al het wonderlijke dat Tampa Bay, het lesbische El Dorado van Florida, te bieden heeft. Van de tropische stranden over het uitbundige nachtleven tot de diverse populatie en de progressieve LGBTQIA+-scène. De stem behoort toe aan Cuppie, een aspirant-verpleegkundige annex barvrouw in een stripclub, die met haar lange zwarte haren, acrylnagels en verstevigde voorgevel niet zou misstaan hebben tussen de cast van ‘Jersey Shore’ zo een goeie tien jaar geleden. Voor het eerst in een jaar vol lockdowns zal ze herenigd worden met haar vriendinnen in Tampa Bay. Een vriendengroep die naar verluidt doormidden is gescheurd doordat twee duo’s elkaar naar de kroon staken voor de titel van lesbisch powerkoppel. Tussen deze twee lesbische koningshuizen flaneren onderdanen die ofwel trouw zweren aan één van de koppels, ofwel middenin de rivaliteit de vrede proberen te bewaren. Ze vullen hun dagen met aan cocktailrietjes slurpen, kibbelen en roddelen en af en toe brengt de ene vriendin de andere in verleiding, om die daarna tegen een torenhoge muur van afwijzing te laten crashen.

Over muren gesproken. Brianna en Haley, het koppel dat zowel het meeste aanzien als de meeste afkeer uitlokt, beschikt over een eigen Playboy-mansion waar ze feestjes geven om hun sterrenstatus hoog te houden. Hun buren hebben hun omheining enkele meters moeten optrekken om het lesbische feestgedruis buiten te houden. Al is niet meteen duidelijk waarom. Het feestje dat ze in de eerste aflevering geven, is één van de meest tamme huisparty’s waarop we ooit werden uitgenodigd. Geen wonder dat een deel van de vriendengroep uiteindelijk verkast naar een nabijgelegen bar, wat ontaardt in een ruzie waarvan we zeven afleveringen later nog de gevolgen dragen.

Nog één anekdote om het pleit te beslechten: op een bepaald moment heeft één van de vriendinnen een nachtje cel aan haar been, nadat ze met een glas te veel op zogezegd haar auto in de prak heeft gereden. Het is de aanzet om een emotioneler verhaal op te hangen over hoe zij op jonge leeftijd haar moeder verloor. Het enige aandenken dat ze nog van haar moeder bij zich draagt, is een rugzakje van Louis Vuitton dat na het ongeluk op de achterbank van haar auto is blijven liggen. Wanneer ze de auto (of wat daarvan zou moeten overblijven) opzoekt, vindt ze uiteindelijk de rugzak terug en valt er bovendien bijzonder weinig schade aan de auto op te tekenen. En dat is ‘Tampa Baes’ ten voeten uit. Er wordt veel drama beloofd, maar in essentie gaat het over niets. Zolang deze partijen zich niet perte totale drinken, feesten, ruziën, is het trash tv-gehalte in deze reeks microscopisch klein. De show leunt uitsluitend op onzichtbare vetes en aangedikte drama’s om een publiek te trekken. Dat, terwijl de tedere momenten eigenlijk veel aanstekelijker zijn. De liefdeszoektocht van Shiva, bijvoorbeeld, die als verzoener de vriendengroep meermaals bij elkaar probeert te houden, is duizend keer boeiender. Net als het huwelijksaanzoek van Marissa aan vriendin Summer. We hadden deze uitgebreide cast en de veelzijdigheid van Tampa Bay liever leren kennen via een documentaire -in uiterste nood zelfs door de lens van Lieve Blancquaert- dan via een eentonige symfonie over lesbische/ vrouwelijke rivaliteit en de bevestiging van het cliché dat er uit holebikoppels geen duurzame relaties/ vriendschappen kunnen voortkomen.