RECENSIE. ‘Succession 3’: “HBO-hemel op een gouden plateautje”

TVAls uw idee van een tv-reeks over een ruziemakende familie zich beperkt tot een zatte tante Rita en een overspelige nonkel Jan, dan bent u nog niet aan de nieuwe patatjes. ‘Succession’, een dramareeks die al dan niet gebaseerd is op de Murdoch-dynastie, is aan z’n derde deel toe op Streamz en is vastbesloten een strak vervolg te breien aan de cliffhanger van vorig seizoen. Of u moet afglijden in deze slangenkuil van de harde New Yorkse zakenwereld of beter bij de bomma van ‘Familie’ op de koffie blijft? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Twee scènes. Meer had het derde seizoen van ‘Succession’ niet nodig om een voldane grijns op ons gezicht te toveren. Een choreografie van twee privé-helikopters op klassieke muziek deed de eerste mondhoek opkrullen. Een afgezonderde Kendall Roy die een paniekaanval probeert te onderdrukken, de andere. Vergeet Stella, onze thuis is waar ‘Succession’ op de buis speelt.

Bekijk hier de trailer van ‘Succession’, seizoen 3

De reeks vertelt al twee seizoenen lang het relaas van het grootscheepse fictieve media-imperium ‘Waystar Royco’ en de vergrijzende magnaat, Logan Roy, die aan het roer staat. Onder hem staan zijn vier kinderen die er hun levenswerk van hebben gemaakt om elkaar het ene mes na het andere in de rug te planten in de hoop omhoog te klimmen in het bedrijf van hun vader. Seizoen twee ging eruit met een meer dan bevredigende cliffhanger waarbij Kendall - de zoon die een bloeddorstige haai wil zijn, maar het dichtst bij een half doodgeknuppeld zeehondje aanleunt - z’n vader een hak van monumentale grootte wist te zetten door hem enkele criminele doofpotoperaties in de schoenen te schuiven en daarmee z’n vaders hoofd op het kapblok te leggen.

De eerste momenten in het nieuwe seizoen zijn dan ook chaotisch. Goed chaotisch. Het internet pinkt de ene smeuïge melding na de andere tevoorschijn, er is een heen-en-weer van strategisch en probleemoplossend denken en - het zou anders ‘Succession’ niet zijn - er komt een swaffelfestijn van ironische oneliners en vinnige dialogen op u af. Qua drama, spanning en leedvermaak houdt het derde seizoen moeiteloos de toon aan van de voorgaande twee. En aangezien dit seizoen er komt na een pandemie, de BLM- én woke-beweging, introduceert het ook enkele elementen die wat meer bij de tijdsgeest aanleunen.

Zo is het een publiek geheim dat ‘Succession’ ondanks de lovende kritieken, vaak tegenwind kreeg vanwege z’n hoofdzakelijk witte, mannelijke cast. Deze reeks speelt zich af in de hoogste economische echelons van New York, maar dat is geen reden om geen diversiteit aan boord te leggen. In dit seizoen wordt de cast niet alleen diverser qua etnische achtergrond, ook mogen meer briljante vrouwen hoge postjes bekleden. Zo wordt Kendall vertegenwoordigd door een zwarte topadvocate, mag algemeen adviseuse Gerri de rol van CEO overnemen en komt ook Siobhan meer uit de verf als de enige vrouwelijke, vrijgevochten Roy-telg.

Maar dat wil niet zeggen dat ‘Succession’ plots hengelt naar aaibaarheid. Want in tegenstelling tot de meeste shows, moet ‘Succession’ het net hebben van ‘haatbaarheid’. Deze reeks maakt het nu eenmaal schier onmogelijk om voor één van deze personages te juichen. Ze verdienen allemaal een lesje of tien in nederigheid, maar tegelijkertijd krijgen we niet genoeg van hun exploten en kunnen we niet stoppen met kijken naar hoe ze elkaar verbaal de nek omwringen. De vele televisieprijzen die de reeks al op zak mocht steken, bewijzen overigens dat we niet de enigen zijn die genieten van dit realistisch gepoker op hoog intellectueel niveau.

Met ‘Succession’ heeft HBO een moderne opvolger voor ‘Game of Thrones’ afgeleverd, die ook nog eens verrassend op de lachspieren werkt. Want ongeacht hoeveel carrières en levens er geruïneerd worden, lijkt deze reeks met momenten wel het donkere broertje van ’The Office’. Roman Roy, de jongste zoon die in het echte leven de jongere broer van McCaulay Culkin is, kraamt z’n obscene, grensoverschrijdende, cultureel ongevoelige uitspraken ook in dit seizoen weer met brio uit en ook Logan’s schoonzoon Tom, die een poeslieve echtgenoot is voor Siobhan, maar een gestoorde, ongepaste baas voor de goedgelovige Greg, is hilarisch, dramatisch en angstaanjagend tegelijk. En laat die drie emoties nu net zijn waar deze reeks in z’n geheel in uitblinkt.

Kort gezegd: dit derde seizoen heeft weer zulke fenomenale momenten dat we van al dat overdadig kwijlen ernstige uitdrogingsverschijnselen vertoonden en dringend aan een vochtinfuus moesten.

Streamen of skippen? Zonder aarzeling streamen. ‘Succession’ kijkt even sappig weg als een realityshow over superrijken en beschikt over een getalenteerde cast die in elke dialoog met scherp schiet. Ons oordeel? 10/10

‘Succession’, seizoen drie, krijgt elke maandag een nieuwe aflevering op Streamz.

