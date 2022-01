RECENSIE. ‘Soy Georgina’: “We leren dat mevrouw Ronaldo verzot is op kinderen en rauwe hesp, maar ook dat een luxeleven haar als gegoten zit”

TV“Ik weet wat het is om niets te hebben en wat het is om alles te hebben.” Vijf jaar staat de 28-jarige Argentijnse al aan de zijde van ’s werelds bekendste voetballer, maar nu is het aan Georgina Rodriguez om het voetlicht op te zoeken. In ‘Soy Georgina’ laat mevrouw Cristiano Ronaldo zien welk vlees ze in de kuip heeft en hoe ze haar prins op het witte paard wist te temmen. “Je zou het niet geloven, maar Cristiano is een doodnormale jongen”. Of deze realityreeks op Netflix nog meer onthullingen binnenkopt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Achter de populairste voetbalster ter wereld hoort een WAG die tegen een stootje kan. Eén die alle vrouwen die Cristiano Ronaldo ooit heeft gekend, genadeloos buitenspel zet en klaarstaat om elke nieuwe schandvlek op z’n Ballons d’Or met de mantel der liefde op te boenen. De pers noemt haar ‘de vrouw van’, maar volgens Georgina dekt dat de lading niet. Ze wil heel de wereld laten zien wie ze is en waar ze vandaan komt. Specifiek door haar realityshow op de dag van haar 28ste verjaardag af te trappen.

Over de sprookjesachtige ontmoeting van Georgina en Ronaldo werden al tabloids volgeschreven. Maar het koppel doet de vertelling voor de camera’s van ‘Soy Georgina’ graag nog eens over. Via aparte interviews vertelt het stel dat de voetballer op een namiddag een Gucci-winkel in Madrid opzocht en hij daar de bevallige winkelbediende Georgina tegen het lijf liep. “Er was meteen een klik tussen ons”, laat Ronaldo z’n pretoogjes fonkelen. Waarna Georgina zich herinnert dat Ronaldo haar een keer naar het werk reed in z’n Bugatti. En dat ze -als iemand van bescheiden komaf die tot dan toe enkel in schoenendoosappartementen had geleefd- aanvankelijk verloren liep in z’n reusachtige villa. Het verhaal van Assepoester is er niets tegen. En dat is exact wat ‘Soy Georgina’ wil beklemtonen: een hedendaags sprookje. ‘Dat dromen uitkomen’, is dan ook een echo die u een hele reeks lang zult mogen aanhoren.

Dat Netflix dit een intieme reeks noemt, is niet helemaal gelogen. Georgina neemt ons gretig mee op sleeptouw en verwelkomt ons met open armen in Cristiano’s privéjet, luxejacht en villa’s. We mogen er zelfs bij zijn wanneer de kinderen ’s ochtends op bed komen springen. Maar afgezien van het feit dat ze ‘haar hammetjes’ niet in een size zero gewrongen krijgt en daar naar eigen zeggen ook niet van wakker ligt, maakt ‘Soy Georgina’ haar naam van realityreeks niet bepaald waar. Deze reeks kan namelijk bezwaarlijk realistisch worden genoemd als alles rooskleuriger dan roze suikerwolkjes in beeld moet worden gebracht. Zo zit er meer herkenbaarheid in de korte bloopers aan het einde van aflevering zes dan in de overige delen. Bovendien blijft Georgina bijzonder vaag over de tegenslagen die ze pre-Cristiano te verduren kreeg, iets wat nochtans werd beloofd, en is het duidelijk dat Ronaldo’s speeltijd in de reeks netjes werd getimed en afgelijnd.

Volledig scherm 'Soy Georgina' © Netflix

Naast een carrièreduwtje voor Georgina, moet vooral het merk ‘Ronaldo’ hier goed uitkomen. Ook CR7 raakte namelijk niet zo lang geleden verstrikt in de weerhaakjes van de MeToohashtag. Meer recent kwam daar ook nog een boekhoudkundig schandaal in de Italiaanse voetbalwereld bovenop. Geen betere bliksemafleider dan een heilzaam gezinnetje om een reeks recente en oude geruchten voor eens en altijd de kop in te drukken. Zeker nu er een tweeling op komst is en de Ronaldo-kroost daarmee dichter bij het magische getal zeven komt. Cristiano Ronaldo zit in de herfst van zijn voetbalcarrière, maar de vedette gaat z’n pensioen tegemoet als een ‘doodnormale jongen’. Iemand die na een leven vol excessen en obscene geldbedragen nu de simpele dingen des levens geniet. Huisjes, kindjes, sponsordealtjes. ‘Soy Georgina’ is de beste PR-deal dat een man van zijn kaliber zich wensen kan. En Georgina’s marktaandeel, dat vaart er eveneens wel bij.

Streamen of skippen? Skippen indien het geprivilegieerde leven van superrijken u mateloos tegen de borst stuit. Streamen indien u houdt van escapisme, binnengluren en doelloos naar een beeldscherm staren. Kortom: indien u het gat van ‘De Pfaffs’ maar niet opgevuld krijgt. Ons oordeel? 5/10

