RECENSIE. ‘Shivers' over ons hele lijf: Ed Sheeran grijpt naar goud in Koning Boudewijnstadion

I have grown up, I am a father now. Everything has changed, but I am still the same somehow. ‘Tides’ vat zowat samen waarmee Ed Sheeran (31) de voorbije twee jaar bezig geweest is: vader worden van een dochter - intussen zelfs al voor de tweede keer. Een mijlpaal in zijn die leven die voor stabiliteit gezorgd heeft, en dus de opener van zijn ‘+ - = ÷ x Tour’ (spreek uit als Mathematics Tour). De vierde wereldtournee van de Brit, aangevat eind april in Dublin. Brussel vrijdagavond was halte nummer 31. Kleren hebben de mens nooit geboeid, en toch deed mijnheer Sheeran een effort voor ‘Brussels’ - zo prijkte vooraan op zijn T-shirt, wat later haalde hij er zelfs zijn shirt van de Rode Duivels bij. “Ik ben zo blij om terug te zijn hier. Weet je dat ik in 2012 nog in een héél klein zaaltje in Antwerpen heb gespeeld voor honderd man?”, vraagt hij - ‘The A Team’ wordt ingezet. “Het nummer dat mijn leven veranderde. Want kijk, nu zitten jullie hier met vijftigduizend.”

Sheeran glimlachte, voelde zich een kind in de speelgoedwinkel. In zijn termen betekent dat: een joekel van een cirkelvormig podium dat op en neer kon, en vooral 360 graden kon ronddraaien. Waar je ook zat, uit alle hoeken van het Koning Boudewijnstadion zàg je de kleine Brit. “Maar wat is dit podium glad, man!” Voor zijn opkomst was de hemel uit de lucht gevallen.” Als ik val, film het dan alsjeblieft niet maar lach me gewoon hier ter plekke uit.” Geen één van de 50.000 die zou gelachen hebben. Gehuild dat wel. Van emotie. Rillingen over ons lijf van zijn ‘arrow to the heart’ - na zijn nog vrij nieuwe monsterhit ‘Shivers’. ‘Castle on the hill’, ‘Shape of you’, ‘Lego house’ en ‘Visiting Hours’. Het werd een spervuur aan de grootste hits van zijn laatste drie platen waartussen hij slalomde.

“ If you haven’t seen me before, this thing is called a loop station.” Iets dat de wereld intussen weet en wat hij bij zijn laatste passage in ons land, op Werchter in 2018 ook netjes uitlegde. Maar belangrijk voor hem om te duiden hoe hij zonder zichtbare band toch live muziek maakt. In zijn ééntje. “Alles is live, morgen klinkt niets hetzelfde.” Een kracht waarmee Sheeran zichzelf jaar na jaar bewijst tot artiest in de hoogste wereldcategorie. Voor deze tour bracht hij - uitzondering op de regel - wel een band mee. Al mocht die slechts even aandraven. Netjes in de uithoeken van zijn cirkelvormige podium uitgestald dan nog - je moest al goed kijken waar die mensen stonden. Had je ze niet gezien, miste je ze ook niet. Ed Sheeran is goud, nog steeds in zijn eentje. En alle rest is bijzaak.

Uitverkocht in minder dan een uur, net zoals het tweede concert op zaterdag. Honderdduizend kaartjes. Maar zo logisch als een wiskundig vraagstuk, zo weten we nu. Als er één concert is dat u dit jaar gezien moest hebben, dan wel dat van Ed. De kleine rosse Brit surfte op vijftigduizend kelen en stuurde niemand zonder warm hart, en natte ogen naar huis.

