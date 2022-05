RECENSIE. ‘Shining Girls’: “Een tijdreizende thriller die uw zintuigen op onscherp zet”

TV Boer Kim moet moeilijke knoop doorhakken in ‘Boer zkt vrouw’: “Er is geen twijfel meer”

Het keuzemoment van Kim is aangebroken in ‘Boer zkt vrouw’. Hij moet kiezen tussen Emi of Ginny. Dat valt hem veel zwaarder dan gedacht, maar zijn keuze staat vast. “Ik heb de knoop kunnen doorhakken na de dates", klinkt het. “Het gevoel zit bij alle twee goed, maar bij één van hen toch nog iets meer. Er is geen twijfel meer.” Zal hij naar zijn hoofd luisteren of naar zijn hart?

15:25