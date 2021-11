RECENSIE. ‘Sex, Love & Goop’: “Klaar om eens goed te lachen, maar dan kwam de ‘sexistentiële crisis’: doen we het al heel ons leven verkeerd?!”

TVIn ‘Sex, Love & Goop’ worden we voorgesteld aan energetische orgasmes en moet een partner toekijken hoe haar verloofde gestimuleerd wordt door een erotisch consultant. De Netflix-realityreeks is de laatste spraakmakende stuiptrekking van Gwyneth Paltrow die van bedenkelijke wellness exploten en vaginakaarsen haar broodwinning heeft gemaakt. Maar is het allemaal kwak(jes)zalverij? Of is dit de les seksuele opvoeding waar we al ons hele leven op zitten te wachten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Het is extreem gemakkelijk om lacherig te doen over een Hollywoodster die zich omturnde tot CEO van een wellness en lifestyle imperium dat vaginakaarsen op de markt brengt en nu ook ons seksleven wil bestoken met pseudowetenschappelijke praktijken die misschien in Californië legaal zijn, maar waar de rest van de wereld en de volksgezondheid zich toch ernstige vragen bij stelt. Onze messen om deze reeks aan flarden te snijden, waren dan ook al geslepen nog voor we één seconde hadden gezien. Maar dan leerden we plots over zogenaamde seksuele blauwdrukken, kreeg droogneuken een nieuwe, fascinerende betekenis en kwamen we erachter dat een clitoris in z’n gehele anatomie opvallend veel wegheeft van het logo van ‘Squid Game’. Voor we het wisten waren we onze beste vrienden, directe familieleden en zelfs verre collega’s aan het inlichten over deze verrassend openbarende reeks genaamd ‘Sex, Love & Goop’.

In ‘Sex, Love & Goop’ stuurt Gwyneth Paltrow vijf uiteenlopende koppels op sekskamp om voor de camera en met behulp van een handvol vroeggrijzende sekstherapeuten, intimiteitscoaches en erotische consultants hun intieme relaties te verbeteren. Indien u nu al ongewenste flashbacks krijgt naar ‘Sex Tape’, dat gedrocht van een seksprogramma van Goedele Liekens, dan kunnen we u geruststellen: u zult hier geen broeken op de enkels zien vallen, noch koppels te zien krijgen die van jetje geven terwijl hun chihuahua de limieten van z’n uitpuilende oogbollen verkent. Vergeet u dus ook maar de opnamelocaties die eruit zien als smakeloze pornovilla’s waarin diep gedecolleteerde seksuologen de plak zwaaien. In dit decor is alles licht, luchtig en stilistisch zen. De koppels komen samen in het hoofdkwartier van Gwyneth’s imperium ‘Goop’, waar ze eerst in groep hun seksuele besognes delen en waarna we hun individuele sessies met hun therapeut van dichtbij mogen mee volgen. En wanneer we ‘dichtbij’ zeggen bedoelen we dat we op een gegeven moment een sessie ‘seksuologisch lichaamswerk’ bijwonen, waarbij een partner moet toekijken hoe haar verloofde vaginaal wordt gestimuleerd door een ‘erotisch volledigheidscoach’. En zien we een stevig manspersoon kreunen, trillen en zelfs janken na een energetisch orgasme waarbij amper een aanraking aan te pas kwam. Tenzij deze koppels de beste acteurs ter wereld zijn, stonden we met open mond te kijken hoe deze therapeuten hun werkwijzen aan ons en hun subjecten onthulden en gleden we langzaam maar zeker af in een ‘sexistentiële crisis’ waarbij we ons serieus begonnen af te vragen of we ‘het’ ons hele leven al verkeerd doen.

Volledig scherm Michaela Boehm en Gwyneth Paltrow in 'Sex, Love & Goop' © Courtesy of NETFLIX

Dat porno niet de juiste leerschool is voor seksuele opvoeding, daar laat deze reeks geen twijfel over bestaan. Al is het vooral opvallend hoeveel breder het gaat dan gewoon seks. In deze reeks wordt opvallend veel aandacht besteed aan communicatie, zelfbeeld, lichamelijke en emotionele trauma’s en hoe deze een effect hebben op het libido. Er worden ook taboes doorbroken omtrent seniorenseks, kinky seks en lesbische seks. In termen van clickbait heeft Netflix er alles bij te winnen wanneer dit soort programma’s extreem gênant of bizar zijn, maar Gwyneth Paltrow -die doorheen de reeks heel discreet en nieuwsgierig aanwezig is- lijkt er dus in geslaagd om een gelaagd programma over seks en intimiteit te maken waar jong, oud, vol, dun, hetero en homo iets van kan leren. Het doet ons twijfelen of de Marvel-ster wel echt zo zot is als we dachten, of het misschien wel echt goed meent met het welzijn van haar medemensen en het vrouwelijke welbehagen in het bijzonder. Iets wat we niet zouden verwachten van iemand die ons jaren geleden wilde opzadelen met een machine die onze baarmoeder moest schoon stomen of speciale stenen die onze yoni moesten helen en daarmee bijdroeg aan de notie dat vrouwen altijd moeten streven naar onbereikbare en vooral onbetaalbare perfectie.

Volledig scherm Een beeld uit 'Sex, Love & Goop' © Courtesy of NETFLIX

Met deze reeks brengt Paltrow zowaar therapieën, die doorgaans voorbehouden blijven voor de rich & famous, naar een wereldwijd publiek voor de prijs van een Netflix-abonnement. Daarvoor kunt u niet blijven sukkelen. Tijd om u open te stellen, te praten over seks en uw remmingen omtrent intimiteit overboord te gooien. We kennen trouwens een goede geurkaars die daarbij kan helpen.

Streamen of skippen? Streamen! Uw energiefactuur wordt er niet goedkoper op, dus u kunt maar beter nu ontdekken hoe u zelf spanning en elektriciteit opwekt tijdens de koude wintermaanden. Wie weet licht u er de hele straat mee op. Ons oordeel? 8/10

‘Sex, Love & Goop’ is integraal te zien op Netflix.

