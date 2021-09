RECENSIE. ‘Sex Education 3’: “Naast een kruisvaart voor het tienerorgasme, schoolt deze show ons vooral bij in de kunst van het volwassen worden”

TVSchokkend ordinair voor de één, heerlijk taboedoorbrekend voor de ander. Al twee seizoenen lang windt ‘Sex Education’ weinig doekjes om de seksuele bewustwording van een hoop middelbare-schoolleerlingen in een fictief Brits dorpje. En ook dit derde seizoen mogen we weer volop mee loeren in de intieme tienerlevens van onder meer Otis, Eric en Maeve. Al zet de komst van een nieuwe schooldirectrice hun levens danig op z’n kop. Of u deze populaire komische dramareeks op Netflix moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Het is ondertussen al meer dan anderhalf jaar geleden dat het tweede seizoen van ‘Sex Education’ op Netflix verscheen, maar de openingsscène waarbij Otis met veel gusto de hand aan zichzelf slaagt - terwijl we het engelenkoor van Scala ‘I Touch Myself’ zingt- staat nog zuiver op ons netvlies en in onze lachlijnen gebrand. Het derde seizoen opent met een gelijkaardige montage waarin heel de cast, inclusief Otis, seks heeft op de tonen van ‘I Think We’re Alone Now’. Het is de perfecte start van een seizoen waar we zo lang naar hebben uitgekeken en waar we zo lang op hebben moeten wachten. Maar dan valt de pretbus plots in panne en staan we een tijdlang in de kou alvorens iets of iemand ons komt depanneren.

Bekijk hier de trailer van ‘Sex Education’

Voor de laatbloeiers: ‘Sex Education’ is een reeks die alle taboes over seksualiteit ten gronde richt. Ze dat doet op een manier die ontzettend humoristisch en enorm leerrijk is. De reeks werd aanvankelijk aan z’n publiek voorgesteld via de verhaallijn van Otis Milburn, een ongemakkelijke tiener met ongemakkelijke tienernoden wiens moeder (gespeeld door Gillian Anderson) een gerenommeerd sekstherapeute is. Ze wil haar zoon alle middelen aanreiken alvorens hij seksueel actief wordt, maar iedere keer Jean met een seksboek of instructiepop komt aanzetten, neemt Otis de benen. Toch valt de appel niet ver van de boom ten huize Milburn, want samen met z’n schoolkennis Maeve richt Otis een ‘sekskliniek’ op in de verlaten toiletten van de schoolcampus. Een manier om makkelijk geld te verdienen enerzijds, maar vooral om de jongeren toegankelijk seksadvies te geven. Iets wat op deze school broodnodig is, zo blijkt.

De exploten van deze sekskliniek en de uiteindelijke ontbinding ervan zijn grosso modo waar de eerste twee seizoenen van ‘Sex Education’ over gaan. Dus welke richting kan een derde seizoen dan nog uitgaan, afgezien van misschien de verkeerde? Bij de aftrap van seizoen drie leek het erop dat deze jaargang niet meer dan een ‘best-of’ van vorige seizoenen zou worden, met onderwerpen die min of meer al aan bod zijn gekomen en met nieuwe personages die er schijnbaar lukraak werden bijgetrokken. Dat gevoel bleef zo een drie afleveringen aan ons knagen, tot we na al die tijd vruchteloos wachten op stimulatie, alsnog in de gewenste versnelling schoten en we overladen werden door al het moois dat deze reeks te bieden heeft.

Na een zomer van (veilige en verantwoorde) seks, maken de studenten van Moordale Secondary School zich op voor hun laatste jaar middelbaar. Otis heeft zowaar een vriendin (ze is niet de eerste de beste) en Erik en Adam zijn officieel een stel. Tot grote ergernis van Rahim, die nog steeds gekwetst is omdat Eric hem dumpte. Ola en Lily engageren zich in buitenaardse seksfantasieën en Aimee worstelt met haar seksualiteit in de nasleep van de aanranding op de bus. En Maeve… Die weet nog altijd niet dat Otis haar een voicemail achterliet waarop hij haar z’n liefde verklaarde, want buurman Isaac heeft die in een jaloerse bui gewist. Oh ja: en Jean is overduidelijk zwanger, maar moet dat nieuws nog overmaken aan Jakob, die de vermoedelijke vader is. Er is veel om uit te pakken. En dan zijn we nog niet eens aan de grootste verhaallijn aangekomen die dit hele seizoen op z’n kop zal zetten: de komst van een nieuw schoolhoofd.

Volledig scherm Sex Education Season 3 © rv

Hope Haddon lijkt op het eerste gezicht een betere match dan Michael Groff, met vooruitstrevende ideeën en een jonge geest, maar niets is minder waar. Om de schoolraad en de investeerders aan boord te houden, heeft deze militante tante de onmogelijke taak gekregen om komaf te maken met Moordale’s imago van ‘seksschool’ waar soa’s en perversiteiten gedijen en waar dus geen enkele ouder z’n kind nog naartoe wil sturen. Haar manier van orde op zaken stellen is door de klok ettelijke decennia terug te draaien en naast Zweinstein-achtige uniformen en het verbod op piercings en geverfde haren ook een anti-seksbeleid te introduceren.

Een slechterik die een vertrouwd speelveld komt verstoren, is een vaak gebruikt tv-trucje om conflict en spanning uit te lokken, maar gelukkig hebben de makers dit personage ook benut om minder evidente onderwerpen bespreekbaar te maken. De reeks heeft over z’n jaargangen heen al een waslijst aan kleine en grote taboeonderwerpen doorbroken. Van anaal douchen tot vaginisme, sexting, rollenspel, …. Het introduceerde al aseksuele, homoseksuele, biseksuele en panseksuele personages en dit seizoen neemt het ook weer het voortouw door een non-binair personage aan boord te brengen. Dat de nieuwe schooluniformen maar in twee versies komen, is een herkenbaar probleem voor iedereen die non-binair is, maar niet zozeer voor een breed publiek dat opgroeide met de typische man-vrouw verhoudingen. Door een jong, modern, feministisch, maar tegelijk conservatief schoolhoofd hier het nodige tegengas te laten geven - “Ik heb genoeg van die navelstarende, door identiteit geobsedeerde hysterie”- schijnen de makers een licht op de leefwerelden en de overtuigingen van beide personages, terwijl ze ook een bewustzijn scheppen over bepaalde keurslijven en verwachtingen. Zo worstelt de directrice bijvoorbeeld zelf met haar lichaam en vrouwelijkheid omdat ze moeilijk kinderen kan krijgen, waarmee de makers dan weer IVF ter sprake brengen. Elk personage heeft dus z’n belang en is niet zomaar een trucje, hokje of vinkje.

Volledig scherm streaming 18/9 © RV

Wat de reeks dit keer ook beter doet, is bestaande personages meer nut en diepgang geven. Personages als Mr. Groff, Lily, Isaac en Ruby krijgen niet alleen meer schermtijd, maar ook meer achtergrond. Al verrast dit derde seizoen vooral met z’n groeispurt naar volwassenheid. Voor een serie die zo op de lachspieren werkt, is het moeilijk te geloven dat het tegelijk zo veel rauwe en emotionele elementen kan bezitten. De atypische zwangerschap van Jean op 48-jarige leeftijd, Otis en Ola die vroeger een koppel vormden en nu als broer en zus moeten samenleven, de ingewikkelde band tussen Maeve en haar drugsverslaafde moeder. ‘Sex Education’ toont ons meer dan ooit dat niet alles in het leven draait rond seks, maar het volledige spectrum van plezier en pijn.

Nu de leerlingen stilaan voorbij hun middelbareschooltijd bewegen, hoeft het enerzijds niet te verrassen dat ook ‘Sex Education’ mee met z’n publiek groeit en dus ook de grote onderwerpen aanpakt. Mogelijk is dit zelfs de manier waarop de show z’n verdere voortbestaan wil garanderen. Anderzijds weten we dat de acteurs ouder worden en twijfelen we eraan of hun leven aan de universiteit of op de arbeidsmarkt nog zo veel interessante bochten zal nemen. Dit derde seizoen zou dus zomaar het sluitstuk kunnen betekenen. Of toch niet? Aan het einde van de laatste aflevering rijden we het fictieve dorpje Moordale uit en lijkt het erop dat onze wegen daar definitief zullen scheiden. Al moet Netflix ons niet komen wijsmaken dat die ‘Tot snel’ op het plaatsnaambord geen hint is voor een vierde seizoen. U moet ze ons niet leren kennen, de streamingplatformen.

Streamen of skippen? Streamen! Deze show blijft harten veroveren en boven zichzelf uitstijgen. Vallen de eerste drie afleveringen wat magertjes uit, dan zult u snel weer schateren en zelfs snotteren bij de overige 5 afleveringen. Ons oordeel? 9/10

‘Sex Education 3’ is integraal te zien op Netflix.

