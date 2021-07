RECENSIE. ‘Search Party’: “Een van de donkerste, meest uit de hand gelopen reeksen sinds lang"

‘Search Party’, dat in 2016 het levenslicht zag en in totaal al vier seizoenen op de teller heeft, vertelt het verhaal van vier afgestudeerde vrienden die krampachtig proberen uit de startblokken des levens te schieten. Dory (Alia Shawkat) zit vastgeroest in een nepjob als assistente van een rijke huisvrouw, haar passief lief Drew heeft een dertien in een dozijn kantoorjob, Elliott is een energieke, bevoorrechte wannabe ondernemer en de zweverige Portia timmert aan haar weg als actrice. Wanneer Dory ontdekt dat één van hun voormalige klasgenoten, Chantal, is verdwenen en haar familie druk opsporingsberichten verspreidt, is ze meteen verontrust. Niet omdat ze Chantal, waarmee ze exact één vluchtige ontmoeting deelde, goed kende. Wel omdat het haar op een existentieel vraagstuk doet botsen: “Mocht mij dit nu overkomen, zou iemand daar om geven?”. En dus is het viertal vertrokken voor een bedenkelijke Scooby Doo-achtige zoektocht, voortgestuwd door egoïsme en een gebrek aan andere bezigheden. Wanneer de waarheid over Chantal aan het einde van seizoen één op onverwachte wijze aan het licht komt, bevindt de groep zich oordiep in de problemen en komen we pas echt te weten hoe glibberig de helling van zogezegde goede bedoelingen geworden is.