RECENSIE. ‘Roar’: “Seks met een eend is het summum van ‘Roar’. En van raar”



TVHeeft u Nicole Kidman altijd al schimmelige, oude familiefoto’s willen zien oppeuzelen? Of heeft u zich laatst afgevraagd hoe ’vogelen’ er in de praktijk nog zoal kan uitzien? Dan zit u dezer dagen goed bij Apple TV+, want in ‘Roar’ leggen acht actrices in evenveel kortverhalen enkele klassieke pijnpunten van een leven als vrouw bloot. Of u deze aparte feministische bloemlezing meteen een kopje kleiner moet maken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.