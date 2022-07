RECENSIE. ‘Resident Evil’: “Een reeks die zich zo makkelijk laat bingen dat u er zelf een zombie van wordt”

Bord aflikken op Tomorrow­land? Kostprijs 495 euro

De Indiase sterrenchef Gaggan Anand heeft speciaal voor Tomorrowland een menu in elkaar gebokst van zestien gangen. Dat kost 495 euro en wordt geserveerd in een speciaal restaurant met uitzicht op de Main Stage. Er zijn ook enkele bijzondere gangen: zo moet je bijvoorbeeld je bord aflikken en wordt het dessert in een papfles geserveerd.

16 juli