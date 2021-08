RECENSIE. ‘Red Light’: “We zien niet elke dag een Hollywood-actrice in Flodder-Engels paaldansadvies geven”

TVVanavond mag ‘Red Light’ eindelijk z’n debuut maken op VTM. De prestigieuze tiendelige dramareeks, die in Cannes tweemaal in de prijzen viel en kijkrecords brak op Streamz , heeft met Carice van Houten niet alleen een internationale ster in z’n rangen, ook de rest van de cast (zowel Vlaams als Nederlands) is behoorlijk vermaard in deze psychologische thriller over macht, seksualiteit en het doorknippen van pinokkiokoordjes. Inhaken of afhaken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Vlamingen en Nederlanders mogen dan cultureel op twee verschillende eilanden wonen, als ze hun tax shelters en acteerkruim bundelen, kunnen daar bevredigende dingen uit voortkomen. Getuige ‘Red Light’, een reeks die -zoals de titel al aangeeft- zich afspeelt in het district van rode lichten en glazen straatjes, maar waar wat meer gewicht aan vasthangt dan aan de gemiddelde Vlaamse vleeshaak van misdaadfictie.

Volledig scherm 'Red Light' © Streamz

‘Red Light’ gaat van start als een rechttoe rechtaan whodonit wanneer in een sjofel motel een sekswerker levenloos wordt aangetroffen. De speurneuzen van dienst (Maaike Neuville en Koen De Bouw) gaan uit van een afrekening in het milieu en hun reukzin leidt hen naar de beruchte Club Tropicana. Een Antwerps bordeel waar Carice van Houten en Geert Van Rampelberg de plak zwaaien. Nu ja, Van Rampelberg zwaait en Carice, een geblondeerde en in sponsen trainingspakjes gehulde Amsterdamse, staat vaak aan het ontvangende eind van z’n driftige, manipulatieve en mishandelende buien. Wanneer quasi tegelijkertijd een klant met publiek aanzien vermist raakt, komt de Tropicana in nog nauwere schoentjes terecht. Wat volgt is een kat- en muisspel tussen pooiers en politie, al is dat slechts het voorwendsel om een meer complex verhaal te vertellen: een verhaal over vrouwen die tegen de veertig aanrijden en de mythe dat iedereen met een baarmoeder ook een kinderwens heeft.

Bekijk hier de trailer van ‘Red Light’

Dat de reeks, die geschreven werd door Esther Gerritsen en geproduceerd werd door het productiebedrijf van Reijn en van Houten, uitdrukkelijk het vrouwelijke perspectief volgt, blijkt al uit de poster. Daarin staat de spotlight op de drie hoofdrolspeelsters gericht, die alle drie een compleet verschillende achtergrond hebben, maar toch in dezelfde rode gloed baden. Bij één, Sylvia Steenhuyzen (gespeeld door Carice van Houten), is dat het rode licht van haar beroep: sekswerk. Ze mag dan wel op papier de leidinggevende zijn van clubs in de rosse buurten van Antwerpen en Amsterdam, in realiteit is het haar pooier/partner Ingmar Leka (Geert Van Rampelberg) die de zaakjes regelt en haar als z’n zogezegde ‘tophoer’ dwingt om nog steeds met klanten naar bed te gaan. In afwachting van een beter leven op Tenerife maakt Sylvia kinderlijke collages van reisbrochures en leert ze Spaans via een taal-app. Ze klampt zich hopeloos vast aan een utopie. En aan Ingmar. Daar tegenover, en in behoorlijk schril contrast, staat Esther Vinkel (Halina Reijn). Een succesvolle sopraanzangeres die als enig kind van Vinkel Hotels uit een stinkend rijk nest komt, maar wiens echtgenoot een geheim leven leidt. Esther is hier niet van op de hoogte, eens te meer omdat ze in de ban is van een controlerende manager die haar geen eigen leven laat leiden. Esther wil ook zwanger worden, maar dat lukt niet. Haar onvervulde kinderwens is het rode licht in haar leven. Bij Maaike Neuville, die in de huid van politieagente Evi Vercruyssen kruipt, is het stoplicht het trauma van de zelfmoord van haar moeder, die onder een trein sprong toen ze zes jaar oud was. Dat heeft Evi in een koelbloedige rechercheur veranderd (fictieve flikken zonder innerlijke demonen bestaan niet) waardoor ze constant tekortschiet als moeder voor haar twee kinderen en voor haar echtgenoot Gust (Joren Seldeslachts). De enige succesvolle relatie die ze heeft is die met haar collega Sam De Man (Koen De Bouw), die niet alleen haar rots in de branding is, maar ook die van z’n vrouw Veerle (Ruth Becquart) die kampt met MS.

Op het moment dat deze drie vrouwen in elkaars vaarwater terecht komen, belanden ze op eenzelfde keerpunt in hun leven en worden ze gedwongen om hun eigen identiteit onder de loep te nemen. Wie ze zijn en of hun beroep, hun relatie of hun familie dat eigenlijk wel voor hen kan bepalen? Ze worstelen alle drie op verschillende hoogtes met moederschap, zorg dragen voor zichzelf, seksualiteit, liefde, relaties, verlies, verwachtingspatronen, bedrog en misbruik. Alle drie moeten ze komaf maken met de toxische machtsrelaties, familiebanden en keurslijven die hun leven beheersen, terwijl ze tegelijk dieper wegzakken in hetzelfde web van mensensmokkel, prostitutie en criminaliteit met gevaar op eigen leven. Deze reeks gaat voorbij het oplossen van een moordonderzoek, een mysterieuze verdwijning of het lamleggen van illegale mensenhandel, al puurt het genoeg uit deze elementen om het verhaal van serieus wat nagelbijtende momenten te voorzien.

Volledig scherm Maaike Neuville en Koen De Bouw © Streamz

Na de Netflix-worp ‘Sky Rojo’, eveneens een reeks die verwijst naar de rode gloed van prostitutie en waarbij drie vrouwen twee seizoenen lang hun pooier ontvluchten -kwestie van dezelfde wijn in twee verschillende zakken te gieten-, konden we het niet nog een keertje opbrengen om naar een verhaal te kijken over vrouwelijke zelfbeschikking met als doel een mannelijk publiek te bekoren. Van Houten gaf eerder al aan dat ‘Red Light’ “geen snoepwinkel voor mannen” is en dus zijn de vertolkingen van Carice, Maaike en Halina uiterst herkenbaar, bijzonder goed én belangrijk. Belangrijk, omdat het enkele mythes ontkracht over vrouwen en omdat het zowel het legale deel als het illegale deel van sekswerk belicht en daar ook een onderscheid in maakt. Voor wie liever voluit voor de actie gaat, zonder vrouwelijke rode draad en met het machismo van een ‘Matroesjka’s’, valt ‘Red Light’ mogelijk wat te licht uit. Al moet men niet altijd met Tarantino-spek schieten om een bingewatch-waardige reeks te hebben.

Bovendien heeft ‘Red Light’ ook z’n absurde, humoristische momenten. Carice van Houten, die in ‘Game of Thrones’ bewees dat haar Engels meer dan keurig is, spreekt hier zo’n Flodder-Engels met extra Hollandse kaas erover -”pussy against de paal”- dat we meer dan eens luidop hebben geschaterd. Dat ook Ingmar niet gewoon een slechterik is die we met elke vezel van ons lijf verachten, maar dat de schrijvers hem opzadelden met een irrationele angst voor terugtrekkend tandvlees en verdachte knobbeltjes, is het bewijs dat deze reeks zichzelf niet te serieus neemt en voor ieder wat wils wat in petto heeft. In tegenstelling tot ‘Matroesjka’s’, dat toch van een explicieter kaliber is en niet geschikt is voor kijkers onder de zestien jaar, is er geen leeftijdsgrens verbonden aan ‘Red Light’ en dus is het toegankelijk voor alle leeftijden. Tenzij u uw meekijkende kroost voor uitspraken als “Christus kut, wat is dit nou weer voor klotezooi” wil behoeden, is er eigenlijk geen reden waarom u niet zou moeten kijken.

Streamen of skippen? We zetten het licht voor u op groen: streamen. Ons oordeel? 8/10

‘Red Light’ krijgt vanaf vandaag wekelijks een aflevering op VTM en is integraal te zien op Streamz.

