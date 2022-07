RECENSIE. ‘Rap Sh!t’: “De weg van twee vrouwen die heilige hiphophuisjes omver-rappen is erg lang en erg entertainend”

TVNa vijf weergaloze seizoenen van ‘Insecure’ vuurt de Emmy-genomineerde actrice, schrijfster en comédienne Issa Rae een nieuwe HBO-reeks op u af. Met ‘Rap Sh!t’ op Streamz vertelt ze het verhaal van twee vervreemde schoolvriendinnen die elkaars uitzichtloze pad kruisen en tegen alle verwachtingen in een rapgroep beginnen. Een hobbelig parcours richting erkenning, aanvaarding en succes in een sector gedomineerd door mannen en dubbele standaarden is daarmee afgetrapt. Maar of dat ook uw tv-avond opfleurt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.