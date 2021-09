RECENSIE. ‘Prodigal Son 2’: “Catherine Zeta-Jones als de groupie van een seriemoordenaar is de verrassing van uw tv-avond”

TVDe verloren zoon is terug. Al neemt ‘Prodigal Son’ na dit tweede seizoen ook meteen weer afscheid. De reeks over een begaafd rechercheur die denkt als een moordenaar, maar er als de dood voor is er zelf één te worden, werd niet vernieuwd voor een vervolg. Al gaat de stekker er niet uit zonder een flitsende finale. Eén waar zelfs Oscarwinnares Catherine Zeta-Jones voor werd opgetrommeld. Of u deze eigenwijze misdaadserie met Hannibal Lecter-sausje op Streamz moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat we uren naar ‘Prodigal Son’ zouden kunnen kijken. Alleen al om ons te verwonderen over de gelaatstrekken van hoofdpersonage Malcolm Bright. Het is alsof Harry Styles van ‘One Direction’ en Bobby Briggs uit ‘Twin Peaks’ een liefdeskind hebben gekregen en daar een fractie van het speciale DNA van FBI-agent Dale Cooper uit diezelfde laatstgenoemde reeks werd aan toegevoegd. Verstuif daarbovenop een vleugje (noem het gerust een walm) ‘The Silence of the Lambs’ en u heeft ‘Prodigal Son’. Een reeks met behoorlijk wat aantrekkelijke elementen, dus.

‘Prodigal Son’ vertelt het verhaal van Malcolm Bright (Tom Payne) die het vermogen heeft te denken als een moordenaar. Een gave die hij geërfd heeft van zijn vader Martin (gespeeld door Michael Sheen), die in de jaren ‘90 naam en faam maakte als ‘De Chirurg’, een seriemoordenaar met minstens 23 slachtoffers op z’n geweten. Toen Malcolm nog een kleine knaap was zorgde hij ervoor dat zijn vader de bak in draaide voor z’n gruweldaden en leverde dit hem naast een joekel van een jeugdtrauma ook een latere carrière bij de FBI op. Wanneer hij daar echter wordt bedankt voor bewezen diensten -wegens narcistische trekjes die mogelijk sociopathische gelijkenissen met zijn vader vertonen- wordt hij aan boord gehesen bij de NYPD en mag hij daar mee moordonderzoeken oplossen. Maar maakt al dat denken als een moordenaar, iemand op den duur niet zelf tot mensenslachter?

Waarover we wel uitsluitsel kunnen geven: speciale gaven zijn de tv-wereld nog niet uit. Een met trauma beladen hoofdpersonage dat schijnbaar via bluetooth misdaden kan oplossen, is een tv-cliché dat eerder al aan bod kwam in onder meer ‘The Mentalist’, waarbij het hoofdpersonage eveneens aparte observatievaardigheden bezit gelinkt aan persoonlijke tragedies. Ook ziekenhuisreeksen durven al eens in hetzelfde bedje ziek zijn en een hoogbegaafde/autistische dokter alledaagse ongemakken aan de meest onwaarschijnlijke syndromen te laten paren, iets waar dat personage evenveel lof als tegenwind voor krijgt. Een ordinaire kalknagel? Dat kan niet anders dan een allesverterende orgaanworm zijn! Niet dat zoiets per definitie slecht is, integendeel, het is een uitgekiend mechanisme om uitgeholde tv-genres leuker en spannender te maken, net dat beetje meer emotioneel te laten doorwegen en dus -nu komt het- dat beetje meer verslavend te maken. En als de twintig afleveringen van seizoen één van ‘Prodigal Son’ u al in extase brachten, dan drijft seizoen twee dat delirium nog een tikje hoger.

Aan het einde van seizoen één ging Ainsley, de zus van Malcolm Bright, namelijk zelf de moordtoer op door een invloedrijke zakenman leeg te prikken met het zilveren familieservies. Moord zit nu officieel in de familie en om z’n zus -die zich niets van het voorval herinnert- te beschermen, neemt Malcolm de taak op zich om het lijk te dumpen en de sporen uit te wissen. Hij lijkt daar grotendeels mee te zijn weggekomen en dus overwoekert de angst nog meer dat hij zoals z’n vader zal eindigen. Malcolm’s mentale gezondheid brokkelt verder af en ook z’n inschattingsvermogen als rechercheur zwalkt. Net zoals in seizoen één zien we Malcolm nauw contact houden met zijn geïnterneerde vader om Clarice-gewijs in z’n brein te peuteren en zo andere moordenaars tijdig te stoppen. Maar de afhankelijke haat-liefdeverhouding van de twee gaat een explosief hoogtepunt tegemoet wanneer de reeks z’n finale bereikt.

Michael Sheen is weer hemel en hel in deze reeks. De bebaarde Hannibal Lecter-achtige killer met wollen vest krijgt in dit seizoen ook een evenwaardige tegenspeelster in de vorm van Oscarwinnares Catherine Zeta-Jones. En van ons mocht de reeks volop inzetten op de chemie tussen deze twee zwaargewichten. De echte ster van deze reeks is altijd al Michael Sheen a.k.a. Martin Whitly geweest. De geïmproviseerde uitspattingen van z’n zoon Malcolm mogen dan wel de slagader van de reeks vormen, het bloed is dat van z’n vader, de antagonist. En dat wordt in dit tweede seizoen ook duidelijk. Kon Malcolm zijn innerlijke onrust ooit min of meer onder controle houden, dan slaat z’n gemoedstoestand dit keer om in manie en dat kan al eens vermoeiend worden. De reden waarom we ook z’n groteske karaktertrekken dulden, is omdat we hem nodig hebben om meer tijd te kunnen doorbrengen met z’n gestoorde vader.

Desondanks blijft ‘Prodigal Son’ een reeks die de doorsnee tv-policier ver overstijgt en waarbij de makers inventief genoeg zijn om elke aflevering met een redelijk onderhoudende verhaallijn op te zadelen die verrassend, spannend, rijkelijk overdreven maar ook amusant en luchtig is. De reeks heeft in dit tweede seizoen zichtbaar meer zelfvertrouwen getankt en komt aardig op dreef, zeker naar het einde toe. Jammer genoeg was dat niet voldoende om de culturele erfenis ervan te verzekeren. ‘Prodigal Son’ werd niet verlengd voor een derde seizoen. Iets waar de fans van het eerste uur furieus over zijn. En u aan het einde van dit seizoen mogelijk ook.

Streamen of skippen? Streamen. Ideaal voor wie toxicologische rapporten, seriemoordenaars en een eigenwijze rechercheur die lijkt op Harry Styles als een feestje vindt klinken. Onze score 7/10 'Prodigal Son', seizoen twee is volledig te zien op Streamz.





