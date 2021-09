RECENSIE. ‘Pose 3’: “Een vaarwel in Murphy-majeur”

TVDe categorie is: einde van een tijdperk. Na drie jaar en drie seizoenen doet ‘Pose’ officieel de ballroom boeken dicht. Maar niet zonder nog een laatste keer alles uit de kast te halen in een ceremonie vol lief, leed, melodrama en haastige verhaallijnen; jawel, Ryan Murphy is weer z’n zwierige zelve. Of u het sluitstuk van deze populaire Netflix-serie, over de hoogdagen van het ondergrondse nachtleven in New York tegen de achtergrond van de aidsepidemie, moet voltooien? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Als u bij een reeks over ‘ballroom’ spontaan denkt aan de Weense wals, de tango en de quickstep, dan zult u 1) Davy Brocatus onmetelijk trots maken, maar 2) hier niet bepaald krijgen wat u verwacht had. De ballroom cultuur die in ‘Pose’ de ster uitmaakt, heeft namelijk niets te maken met rondtollende danskoppeltjes, maar alles met het zoeken en het vinden van een identiteit en een clan in het bruisende ondergrondse nachtleven van New York. Ballroom verwijst namelijk naar een subcultuur waar niet-witte LGBTQ+-jeugd al sinds de jaren ’80 samenkomt om alles te zijn wat ze in de echte wereld niet kunnen of mogen zijn: dokters, bruiden, fotomodellen, zakenmensen, … Ze lopen, poseren, dansen, schrijden in verschillende categorieën over hun catwalks, met de bedoeling geloofwaardige illusies te serveren. Wie de gekozen categorie het beste kan belichamen, wordt beloond door een jury die ‘Sterren Op De Dansvloer’-gewijs puntenbordjes omhooghoudt en trofeeën uitreikt.

Al twee seizoenen lang volgen we de geromantiseerde, fictieve levens van een kleurrijk groepje deelnemers in deze ballroom scène, die als lid van verschillende teams -of beter ‘Huizen’- soms met elkaar en soms tegen elkaar strijden. ‘The House of Abundance’ en ‘The House of Evangelista’ zijn intussen geen onbekenden meer, maar in dit derde seizoen doet een nieuw Huis z’n intrede: ‘The House of Khan’. Het kegelt ons binnen de eerste vijf minuten van de eerste aflevering met halsbrekende snelheid terug in het epicentrum van deze reeks. Ook al draait dit derde seizoen veel minder om ballroom en veel meer om de harde buitenwereld waarin onze hoofdpersonages proberen door te priemen. Want een leven lang ondergronds sier maken, is geen langetermijnoplossing. En dus moeten de hoofdrolspelers ook hun levens bovengronds gestalte zien te geven. Niet simpel, met een aidsepidemie die de grondvesten van hun hele gemeenschap wegvreet.

Blanca werkt intussen als verpleeghulp in een ziekenhuis, waar ze palliatieve aidspatiënten verzorgt terwijl ze zelf met de ziekte leert te leven, Papi heeft een dikke bureaujob gescoord en staat op het punt om te trouwen met Angel, Pray Tell schuimt tientallen begrafenissen per week af en werkt op de parfumerieafdeling van een warenhuis en Elektra gelooft dat ze de reïncarnatie van Cleopatra is, al werd ze wel uit haar sekskerker gegooid en moet ze op zoek naar een nieuwe inkomstenbron om haar dure levensstijl te financieren. We schrijven midden jaren ’90, waar brede jeansbroeken, schreeuwerige prints en de arrestatie van O.J. Simpson onze protagonisten in de ban houdt. De live-uitzending van de politieachtervolging zorgt er zelfs voor dat de hoofdcast voor het eerst sinds lang weer onder één dak belandt, waarna ze in recordtijd weer versplintert, van de regen in de drup komt en voor het avondeten weer recht krabbelt. Angel raakt binnen het eerste half uur al verslaafd aan crack, de kortste verslaving ooit vastgelegd op televisie, want tegen het einde van aflevering twee is ze er alweer van af. En Pray Tell worstelt met een drankprobleem, al zweert hij de fles eveneens af nog voor u zichzelf iets te drinken kunt inschenken. Het is symptomatisch voor Ryan Murphy, die maar één versnelling schijnt te kennen: volle gas. Geen wonder dat hij in dit seizoen een paar keer geforceerd ‘in achteruit’ moet schakelen om er wat vluchtige flashbacks bij te trekken om de gaten in z’n verhaal op te vullen. Het is niet fraai, maar we zitten dit euvel nu al twee seizoenen onder de mat te vegen, dus gaan we er nu ook geen drama meer van maken.

Drama is er immers al genoeg. De rauwe realiteit van de aidsepidemie wordt niet ontzien, net als het grote gat in de algemene kennis over homoseksualiteit en de angst van ouders om publiekelijk vernederd te worden omwille van de geaardheid of de identiteit van hun kind. Dit seizoen beklemtoont nog meer dan gewoonlijk dat wanneer onze bloedverwanten ons in de steek laten, er een gekozen familie van gelijkgestemden klaarstaat waarmee die obstakels samen kunnen overwonnen worden. Want familie is de sleutel. En het trefwoord dat hier vaker uw richting wordt uitgeschreeuwd dan in alle ‘The Fast & the Furious’-films tezamen.

Volledig scherm Een beeld uit 'Pose' © Netflix

Melodrama en wankele opstellingen maken nu eenmaal deel uit van het DNA van ‘Pose’, maar doen geen afbreuk aan hoe veel we van deze personages zijn gaan houden. Wanneer Angel en Papi janken, janken we mee. Billy Porter als Pray Tell een seropositief personage zien vertolken, wetende dat de acteur in het echte leven ook met de ziekte kampt, is hartverscheurend. En Elektra, die meer achtergrondverhaal krijgt en van onhebbelijke bitch uitgroeit tot goede fee, is een ontwikkeling die 10/10 scoort op de ‘vreselijk cliché’-schaal maar ons toch bij de keel heeft. En als u van dat alles nog niet naar een zakdoek grijpt, dan haalt Murphy graag die andere toverstaf boven waarmee hij eerder al in ‘Glee’ de traankanalen van z’n publiek wist te dirigeren: door de castleden te laten zingen.

Goed om te onthouden is dat deze serie niet perfect is, maar dat ze wel uniek is. Laten we niet vergeten dat ‘Pose’ -zelfs voor onze moderne tijden- een monumentale weerspiegeling is van acteurs die doorgaans niet zo eenvoudig met de hoofdrol gaan lopen. Deze reeks heeft er geen LGBTQ+-personages met de schoenlepel in moeten wringen om een divers antwoord op ‘Sex and the City’ te zijn of om een politiek correcte agenda te vullen. De ballroom cultuur werd nu eenmaal uit de grond gestampt door Afro en Latijns-Amerikaanse gemarginaliseerde groepen en huldigt hen voor wat ze gecreëerd en getrotseerd hebben. Terwijl zij Hollywood nu op hun beurt kunnen laten zien dat ze bestaan en ook een stevig potje kunnen acteren. Dat is de kracht die ‘Pose’ magie geeft. En daar laat dit derde seizoen geen twijfel over bestaan. “We hebben één kans om de wereld eraan te herinneren wie we echt zijn”, klinkt het triomfantelijk in de reeks. Ballroom is een ideaalbeeld. Een hoopvolle simulatie van hoe de realiteit er zou kunnen uitzien in een ideale wereld waar iedereen op gelijke hoogte mag meedingen. En deze serie streeft op haar beurt ook naar iets. We moeten er u niet aan herinneren dat het een wrede, kille wereld is daarbuiten. Met kloteziektes, onverdraagzaamheid, angsten en haat. Dit derde seizoen is een welgekomen herinnering om voor elkaar op te komen. En om plezier te maken, dat ook.

Streamen of skippen? Streamen. Geen tienen over heel de lijn, maar wel -hoe zeggen ze dat in tv-shows waar er met puntenbordjes wordt gedraaid?- een dikke, welverdiende acht! Ons oordeel? 8/10

‘Pose 3' staat integraal op Netflix.

