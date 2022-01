RECENSIE. ‘Peacemaker’: “‘Absurd’ en ‘debiel’ stonden bovenaan de briefing”

TV“Vrede is mijn prioriteit, maakt niet uit hoeveel mannen, vrouwen en kinderen ik ervoor moet kapotmaken”. De kans is groot dat Peacemaker niet uw favoriete personage uit ‘The Suicide Squad’ was. Hij is te dom om te helpen donderen en te gewelddadig om ‘een goeie’ te zijn. Maar in ‘Peacemaker’, de spin-off serie op Streamz , is de definitie van ‘held’ zo rekbaar als een elastisch pakje. Streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Als er iemand weet hoe ie tegenslagen in kansen moet omzetten, dan is het James Gunn wel. De regisseur die furore maakte met de ‘Guardians of the Galaxy’-films werd in 2018 door Disney (tijdelijk) ontslagen nadat er wat compromitterende tweets uit een ver verleden waren opgedoken. De regisseur kreeg vervolgens carte blanche aangereikt om bij de concurrentie ‘The Suicide Squad’ te gaan maken, waar hij dikke maatjes werd met John Cena. Tijdens het post-productieproces van die film zou Gunn normaal gezien op vakantie vertrekken, maar doordat de pandemie roet in het eten gooide, bleef hij thuis en besloot hij ‘een serie te schrijven voor de lol’. Eén die er sowieso nooit zou komen... Maar die vanaf nu dus wel in uw Streamz-bibliotheek woont.

Bekijk hier de trailer van ‘Peacemaker’

‘Peacemaker’ gaat van start met een korte montage van de belangrijkste calamiteiten uit ’The Suicide Squad’. Ideaal voor nieuwkomers die met een uitgedoofd brein in dit verhaal willen stappen. Zo krijgt u mee dat Peacemaker (John Cena) aan het einde van de film werd neergeschoten en bedolven, maar dat ie wel nog in leven was. Aan het begin van deze reeks zien we Peacemaker in een ziekenhuiskleed (uiteraard met z’n derrière ontbloot) en vernemen we dat het enige wat hij aan zijn bijna-doodervaring heeft overgehouden een gebroken sleutelbeen is. En dat hij vanaf nu een vrij man is. Al duurt het welgeteld één taxirit naar huis alvorens hij door de overheid opnieuw wordt gedwongen om als huurling een paar prominente slechteriken uit te schakelen.

Volledig scherm Peacemaker © Streamz

‘Absurd’ en ‘debiel’ stonden duidelijk bovenaan de briefing van ‘Peacemaker’. Het personage wordt niet alleen omwille van z’n idiote kostuum allesbehalve au sérieux genomen door z’n nieuwe teamgenoten, hij heeft ook een extreem slechte reputatie (moordenaar, seksist, racist) dat voor absurde humoristische en ingecalculeerde politiek incorrecte momenten moet zorgen. Bovendien is hij het stereotype van een patriottistische Amerikaanse superheld -met een Amerikaanse vlag als grootste stijlinspiratie en zelfs een Amerikaanse zeearend als sidekick- waardoor Peacemaker het best omschreven kan worden als een losgeslagen parodie van Captain America. Al moet hij vooral DC’s antwoord op Marvel’s Deadpool worden. James Gunn is met z’n voorliefde voor afwijkende humor, kleurrijke vertelvormen en gewelddadige underdogs dan ook de juiste man op de juiste plaats. Net als Cena. Die niet de beste acteur ter wereld is, maar voor wie deze rol wel op het imposante lijf is geschreven. Als voormalig worstelaar weet de acteur als geen ander hoe ie kitscherig, dik aangezet entertainment moet verkopen. Maar kan hij ook getuigen dat er meer ‘hart’ in een tinnen man schuilt, dan aanvankelijk gedacht wordt. Ongeacht hoeveel witte mensen hij moet afslachten om dat te bewijzen.

Streamen of skippen? Streamen. Hair metal uit de jaren ’80, een roofvogel die vertederend en degelijk geanimeerd in beeld wordt gebracht en een debiel in superheldenplunje die nog een lange weg van persoonlijk groei voor zich heeft. ’Peacemaker’ zou zomaar uw volgende tv-romance kunnen worden. Ons oordeel? 7/10

‘Peacemaker’ gaat van start met drie afleveringen en krijgt vervolgens iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Streamz.

