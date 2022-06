RECENSIE. ‘Paraíso’: “Beter goed gejat, dan slecht bedacht”

TVHet vierde seizoen van ‘Stranger Things’ op Netflix heeft u nog maar net murw geslagen of daar komt Movistar+ met een bovennatuurlijk stiefbroertje aanzetten op Streamz. ‘Paraíso’ vertelt het verhaal van een handvol tieners die in een fictief Spaans kuststadje in 1992 een mysterieuze verdwijning onderzoeken, maar daarbij op een heleboel onverklaarbare fenomenen stuiten. Of u meteen een zeven uur durend verblijf aan deze Costa del Nostalgie moet boeken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.