RECENSIE. ‘Pam & Tommy’: “De ‘Free Pamela’-beweging is bij deze ingezet”

Disney+ was zo vriendelijk om u meteen drie afleveringen cadeau te doen, alvorens daar wekelijks een nieuwe aflevering aan toe te voegen. En in die eerste drie afleveringen gebeurt er genoeg om uw ogen in schoteltjes te doen veranderen. Zo krijgen we een meer dan gedetailleerde én sensationele inkijk in hoe de tape werd gestolen, hoe Pam en Tommy elkaar ontmoetten en in een roes van drank en drugs elkaar 96 uur later het ja-woord gaven en hoe de tape in het geheim de wereld kon rondgaan. Alvorens het -vermoedelijk vanaf aflevering vier- opgepikt werd door de mainstream, insloeg als een bom en we vertrokken zijn voor een reeks pijnlijke momenten in de rechtbank en het publieke oog.

Deze reeks had op vele manieren kunnen misgaan. Door Pamela en Tommy als karikaturen weg te zetten bijvoorbeeld, in plaats van als mensen van vlees en bloed wiens privacy en eerbaarheid gruwelijk werden geschaad. Wat dat betreft, is ‘Pam & Tommy’ niet alleen een ‘bloeier’, maar ook een ‘groeier’. Er werd wel degelijk aan diepgang en karakterontwikkeling gedacht. Zelfs de klusjesman met het nektapijt krijgt hier een min of meer aaibare invulling dankzij acteur Seth Rogen, die ook als bedenker en producer aan boord kroop. Op een gegeven moment zouden we het nog geloven dat zijn ‘Operation Karma’ de juiste manier was om zijn arrogante ex-opdrachtgever Tommy Lee een lesje in nederigheid te leren. Al laat de reeks er ook geen twijfel over bestaan dat Pamela Anderson hier de grootste gedupeerde was. En nog steeds is. Actrice Lily James is ver weg van haar ‘Downton Abbey’-draaidagen met dank aan een met protheses verstevigde voorgevel en platinablonde haren en geeft Pamela een speelsheid die niet alleen goedgelovig, maar ook zacht en in de fond vrijgevochten is. Mocht ze alleen maar meer aanhoord worden door alle witte regisseurs van middelbare leeftijd die liever ‘minder bewegende mondhoeken’ en ‘meer badpak in bilspleet’ willen zien. Onze gok is dat Pamela zal geliefd worden na deze reeks. Net zoals Britney Spears na de documentaire ‘Framing Britney Spears’ een golf van uitgestelde sympathie over zich heen kreeg. Alleen is het vreselijk dubbel dat een oude wonde eerst opnieuw moet worden opengereten om wraak te kunnen nemen op wraakporno. Haar droom om ooit een serieuze Oscar-actrice te worden, die zal Pammy allicht niet meer realiseren, maar hopelijk kan ze alsnog de erkenning krijgen dat sekssymbolen met een volle boezem ook serieuze feministes met een activistische inborst kunnen zijn en dat ze eindelijk van deze molensteen om haar ranke nek bevrijd mag worden.