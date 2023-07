RECENSIE. Oscar and the Wolf op Rock Werchter: glimmend godenkind, te groot voor België

literatuur Elle werd als kind verstoten en mishandeld door haar moeder: ‘Ze zat zelfs met een broodmes achter me aan’

“Ik ben 44 en eindelijk word ik niet meer ’s nachts huilend en badend in het zweet wakker van de nachtmerries over mijn moeder.” Al van bij haar geboorte werd Elle Heirman verstoten door de vrouw die haar het leven schonk. “Hoe zij mij noemde? Duivelskind.” Vijf jaar na het overlijden van haar vader, met wie ze wel een goede band had, was ze klaar om het verleden van zich af te schrijven. Het resultaat ligt nu in de boekhandel: ‘Duivelskind’. In ‘Dag Allemaal’ getuigt Elle over de mishandeling die ze als kind heeft meegemaakt.