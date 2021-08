RECENSIE. ‘Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union’: “Interessante geschiedenisles die wat te lang uitvalt”

TVKent u dat, wanneer die collega of dat familielid z’n zestigste levensjaar ingaat en er iemand met veel enthousiasme een veel te lange PowerPoint-presentatie in elkaar heeft geknutseld om die persoon z’n hele bestaan te fêteren? Wel, dat gevoel hadden we een beetje toen we de driedelige docu ‘Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union’ ontdekten en we vertrokken waren voor vijf uur kijkvlijt. Is deze docu meer dan een uitgebreid verjaardagskaartje, gesponsord door HBO en te zien op Streamz , om de zestigste verjaardag van ’s werelds eerste Afro-Amerikaanse president luister bij te zetten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

In de openingsscène zien we Barack Obama, toen nog in de gedaante van senator, in z’n privéjet naar een bundel papieren in z’n schoot staren. Terwijl hij de tekst doorleest brengt hij met zijn linkerhand enkele aanpassingen aan. Een scène later staat hij op het podium van het National Constitution Center in Philadelphia een toespraak te geven die de geschiedenis zou ingaan als de reddingsboei die z’n presidentiële campagne uit het politieke modderbad trok. Een speech over ras, een onderwerp dat hij lange tijd uit de weg was gegaan, getiteld ‘A More Perfect Union’. En waarmee hij uiteindelijk John McCain klopte in de race naar het Witte Huis.

Bekijk hier de trailer van de documentaire

Deze historische toespraak is waar deze documentaire z’n titel haalde en waar die ook drie delen lang de nadruk op legt: op de verwoede pogingen van een idealist om een onverzoenbare natie te verzoenen. De documentaire start in Obama’s kindertijd. Hoe hij opgroeide als zoon van een witte moeder uit Kansas en een zwarte vader uit Kenia, hoe zijn vader het grootste deel van zijn leven schitterde in afwezigheid en dat dit in z’n puberjaren resulteerde in enige rebellie, slechte punten en mild drugsgebruik. Hoe hij nadien rechten ging studeren en in z’n zoektocht naar identiteit ook de kerk vond. Hoe hij zich omringde met Afro-Amerikaanse mentors, Michelle ontmoette en uiteindelijk de politiek in ging. Het was pas toen Barack senator van Illionois was dat zijn Amerikaans optimisme, vergelijkbaar met Martin Luther King Jr. in 1963, werd opgemerkt en dat een orkaan genaamd Katrina zijn moment om president te worden pas echt mogelijk had gemaakt. “Ik had nooit gedacht dat ik het zou meemaken om een zwarte man president van de Verenigde Staten te zien worden”, vertelt Amerikaans politicus en vertegenwoordiger John Lewis nog in deze documentaire voor hij in 2020 overleed. Een historische triomf die ook hoogleraar en activist Cornel West zal bijblijven: “Een zwarte man in dat witte huis, grotendeels gebouwd door zwarte slaven, dat was een moment dat wij allemaal heel diep hebben gevoeld.”

U krijgt wat u van een Obama-documentaire mag verwachten: een terugblik op z’n vele memorabele speeches, een paar luchtige momenten met hem op een basketbalplein of bij de barbier, historische hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Er zijn superlatieven gaande van ‘zwart Camelot’, maar ook uithalen zoals Obama die niet zwart genoeg was om de burgerrechtenbeweging voort te trekken en van de visie van Martin Luther King begon af te wijken in een poging om de kerk in het midden te houden. Wat u echter niet te zien krijgt, zijn nieuwe ongeziene interviews met de man zelf. Noch met z’n directe omgeving. De docu valt nogal zwaar terug op archiefbeelden van Obama door de jaren heen en valt daardoor nogal licht uit voor een driedelig relaas dat toch wat inspanning vraagt.

Volledig scherm Een beeld uit 'Obama: In Pursuit of a More Perfect Union' © The White House

En dus is het speculeren waarvoor deze documentaire - er is niet bepaald een tekort aan docu’s en biografieën over de Obama’s - eigenlijk net nu in het leven werd geroepen. Mogelijk is het antwoord: ter herinnering. Om de wereld eraan te herinneren hoe iemand er niet zo lang geleden ambitieus aan begon, maar ondanks z’n eigen gemengde afkomst en weloverwogen speeches, de diepgewortelde raciale verschillen van een land niet geëffend kreeg. En hoe z’n toenmalige vicepresident, nu zelf zetelend in het Oval Office, dat allicht ook niet voor elkaar zal krijgen. Om ons eraan te herinneren dat de weg lang is, maar alles nog mogelijk is? Alleen vrezen we dat die herinnering in dovemansoren zal vallen. Wie in het Obama-kamp zit, roept de strijdkreet ‘Yes We Can!’ nog even hard als dertien jaar geleden. Ongelovigen of zij die geen zier geven om Amerikaanse politiek gaan geen vijf uur van hun leven opofferen om deze geschiedenisles uit te zitten. En dat is net het dode gewicht dat deze reeks had moeten tillen. Met een andere titel en een bredere lens. Hopelijk had Obama sterke kaarsen bij toen hij op 4 augustus z’n zestigste levenswens uitblies; want een perfecte natie, in het belang van de rest van de planeet, dat is toch iets wat we liever vandaag nog van het universum verlangen dan morgen. Of zijn wij hier nu de idealist?

Streamen of skippen? Streamen. Ook al is het recente geschiedenis, het blijft een straffe geschiedenisles. Waarbij Amerika even voorbij ras leek te bewegen, maar die hoop aan flarden werd geschoten en de kloof alleen maar deed toenemen. Ons oordeel? 6/10

’Obama: In Pursuit Of A More Perfect Nation’, is te zien op Streamz en Streamz+.

