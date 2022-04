RECENSIE. ‘Nonkels’: “Maak kennis met een van de kluchtigste koppels die u ooit op uw scherm zag”

Showbizz Lotte Vanweze­mael over bedavontu­ren Fabrizio: “Had Elke Clijsters dit gedaan, zou er anders gereageerd worden”

Donderdagavond was Lotte Vanwezemael te gast in ‘De Cooke & Verhulst show’. De seksuologe was een trouwe kijker van ‘De Bachelor' en zag hoe Fabrizio het bed deelde met drie dames. “Elke Clijsters kreeg al heel veel commentaar omdat ze een tweede man had gekust. Laat staan dat ze dit gedaan had", aldus Lotte.

8:59