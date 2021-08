RECENSIE. ‘Nine Perfect Strangers’: “Nicole Kidman met een Russisch accent is een serieuze rode vlag”

Gebaseerd op een boek van dezelfde schrijver van ‘Big Little Lies’ en van dezelfde maker David E. Kelley, vertelt ‘Nine Perfect Strangers’ het verhaal van Masha, een Russische ex-CEO die een meer holistische weg is ingeslagen als goeroe van een exclusief wellnessverblijf. Ze is als een soort magische eenhoorn, komt zelden van haar Californische berg en ze doet ons denken aan Tilda Swinton in ‘The Beach’ en Cate Blanchett in ‘The Lord of the Rings’. Oh ja en ze spreekt alsof ze een hete aardappel in de mond heeft, want -we zeiden het eerder al- ze is Russisch. In de openingsscène zien we de negen vreemden hun reis inzetten richting het afgelegen resort. Een jonge influencer en haar echtgenoot hebben niet alleen moeite om hun huwelijk uit het slop te trekken, maar ook om hun gele Lamborghini over de onverharde wegen te manoeuvreren. Via hen vernemen we dat het resort niet terug te vinden is op sociale media en dat we dus enig mysterie mogen verwachten. In een andere auto is een driekoppig gezin onderweg. De vader kon lerarenkorting fixen maar z’n vrouw en dochter lijken het hele uitje met tegenzin tegemoet te gaan. Zijn nog onderweg: een gevierd schrijfster (Melissa McCarthy) die net dubbel gedumpt werd door haar internetliefde én haar uitgever, een ex-footballspeler die kampt met een pijnstillerverslaving, een undercoverjournalist en een vrouw die net werd verlaten door haar man voor een groener blaadje. Allemaal aparte gevallen, dus. Die allemaal mentaal redelijk aan het eind van hun bobijn zitten. Bij aankomst zit er al meteen een haar in de boter wanneer de wellness consultants hen vragen hun medicatie, smartphones en snoepgoed af te geven en tijdens de avondsessie botsen de gehavende ego’s al helemaal wanneer Masha (Nicole Kidman) aangeeft dat ze van plan is met elk van hen te rotzooien. Langzamerhand wordt duidelijk dat Masha haar gasten drogeert door geestverruimende middelen in hun smoothies te draaien. Ze is ervan overtuigd dat ze elk van hen zo van hun nare gewoontes, ervaringen en herinneringen kan zuiveren. Een soort luxueuze duiveluitdrijving, zeg maar. Met Kidman als bedwelmende hogepriesteres in deze Californische bubbel.