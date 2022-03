RECENSIE. ‘Moon Knight’: “Een verwarrende eerste indruk”

TVHollywoodster Oscar Isaac is dezer dagen de laatste in een rijtje klasbakken die de Marvel-fabriek vervoegen. In de nieuwste MCU-reeks op Disney+ ‘Moon Knight’ geeft hij gestalte aan een obscure antiheld met een versplinterde persoonlijkheid. Een komische maar ook donkere karakterstudie die dag en nacht verschil is met de andere blokken uit de Marvel-speeldoos. En daardoor des te aantrekkelijker voor nieuwkomers? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.