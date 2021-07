RECENSIE. ‘Mocro Maffia’: “Puilt uit van een buitengewoon sterke cast”

TVWie bij de namen ‘Mo de Show’, ’Potlood’ en ’Paus’ niet meteen aan de Nederlandse hitserie ‘Mocro Maffia’ denkt, kan dat tij nog keren. Streamz heeft niet alleen seizoen 1 en 2 in de aanbieding, maar kegelt nu ook wekelijks een aflevering van het langverwachte derde seizoen uw richting uit. Moet u deze reeks streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Liquidaties, schietpartijen, drugskartels, prison breaks, folterpraktijken: het zijn maar enkele van de niét-fictieve elementen van de Videoland Original misdaadreeks ‘Mocro Maffia’. Een serie die z’n bestaansrecht ontleent aan de echte Amsterdamse onderwereld en z’n titel haalt bij het gelijknamige boek van misdaadjournalist Wouter Laumans. Dat onze noorderburen er niet genoeg van kunnen krijgen, mag duidelijk zijn, nadat het derde seizoen eerder dit jaar op Videoland records aan diggelen sloeg. Ook op Streamz kon men de eerste twee seizoenen dit voorjaar reeds bingen. Al kunnen nieuwkomers, die meteen in het epicentrum van de actie willen zitten, ook gewoon bij het derde seizoen inhaken.

Bekijk hier de trailer van het derde seizoen van ‘Mocro Maffia’

Afgezien van de rist aan personages en de vele subplots, is de basis van deze reeks eigenlijk simpel: het verhaal draait rond de drie beste vrienden Romano, Potlood en Paus die samen de overstap maken van kleine criminaliteit naar het domineren van de hele Amsterdamse cocaïnehandel. Iedere yogasnuiver die in hogere sferen wilt vertoeven, krijgt z’n spul via deze mannen. Maar zoals de meeste driehoeksverhoudingen op jaloezie en haantjesgedrag uitdraaien, valt de vriendengroep uit elkaar en komen ze lijnrecht tegenover elkaar te staan in een nietsontziende drugsoorlog. En dus gaat de verhaallijn in dit derde seizoen met de kracht van een opgevoerde scooter in overdrive.

Openen doen we met een plofkraak waarbij we worden voorgesteld aan nieuw jong geweld. De vijftienjarige Zakkaria, aka ‘Komtgoed’ en z’n kompaan Ibo zijn vastberaden om op te klimmen als jonge criminelen en worden ingelijfd om te gaan infiltreren bij Paus. Die laatste moet een lading cocaïne van 1000 kilo zien te distribueren en laat z’n blanke kompaan Tatta de hele operatie leiden vanuit een vakantiepark. Kon het tweede seizoen hier en daar inhoudelijk niet helemaal de verwachtingen inlossen, dan is het derde seizoen vastberaden om dat euvel te corrigeren. Van bij het begin wordt het duidelijk dat dit de grote confrontatie moet worden tussen de rivaliserende groepen en dat vertaalt zich in constante spanning en bloedvergieten. Alvorens u glorificatie van geweld roept, kunnen we u verzekeren: er is niets glorieus aan zonder middelbareschooldiploma vervroegd aan je einde komen.

Volledig scherm Saïd Boumazoughe in 'Mocro Maffia' © RV

Kan deze reeks concurreren met Narcos en consorten? Ja en nee. Hier en daar oogt de afwerking wat ruw en niet elk personage krijgt evenveel diepgang toebedeeld. Maar in tegenstelling tot het grote internationale tv-aanbod is deze reeks 100% ‘made in Holland’ en puilt ze uit met een buitengewoon sterke cast. Ideaal voor iedereen die graag Nederlandstalige drama kijkt zonder de parade aan bekende gezichten die in tig andere reeksen opduiken. De combinatie van straattaal met Marokkaans-Arabisch boost bovendien de geloofwaardigheid van de dialogen, iets wat ook al door Nederlandse misdaadjournalisten werd geroemd. Wie echter niet goed reageert op een zondvloed aan zinsconstructies in combinatie met een slepende ziekte kan beter gaan voor meer Vlaamse misdaadreeksen op Streamz à la ‘Glad IJs’ of ‘Fair Trade’.

Streamen of skippen? Streamen! Voor straffe actie die tegelijk dicht bij huis en ver van ons bed staat, zit u meteen goed voor zeven afleveringen. Wie dan nog niet genoeg heeft, krijgt er de nieuwe zevendelige miniserie ‘Mocro Maffia: Komtgoed’ bovenop. Deze reeks speelt zich af tussen seizoen 2 en 3 en focust zich op het nieuwe personage ‘Komtgoed’. Ons oordeel? 8/10

‘Mocro Maffia' bekijk je op Streamz.

LEES OOK: