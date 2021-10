RECENSIE. ‘Midnight Mass’: “Geen standaard horrorhoogmis, maar griezeliger dan een editie van ‘De Wachttoren’”

TVHalloween is in aantocht en dus trekt Netflix de horrormaand op gang met de langverwachte opvolger van de succesvolle ‘The Haunting of’-reeksen. ‘Midnight Mass’ vertelt het verhaal van een christelijke commune op een spookeiland waar de komst van een mysterieuze nieuwe pater voor mirakels, maar ook voor duistere voortekens zorgt. Of u als de bliksem de ferry moet nemen om de apocalyptische getijden op dit eiland van dichtbij mee te maken, dan wel beter met beide voeten op het vasteland blijft? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Soms willen we gewoon zeggen: duvel op, Mike Flanagan. Duvel op met uw nachtmerrie opwekkende, levens verkortende angstverhalen waarmee u ons in het holst van de nacht wakker houdt. Duvel op met ons te doen wriemelen, gillen en rechtop springen bij het minste waanbeeld dat u op ons scherm tovert. Duvel gewoon op. Maar ook: blijf! En geef ons nog meer reeksen die ons zo in vervoering brengen. We zijn u niet waardig, oh, machtige Mike.

Qua griezelseries heeft ‘horror maestro’ Mike Flanagan de afgelopen drie jaar naam en faam gemaakt op Netflix. ‘The Haunting of Hill House’ was fantastisch, daar is zelfs Quentin Tarantino het over eens. Het vervolg, ‘The Haunting of Bly Manor’, had z’n momenten en met deze derde worp hint hij nu naar een onheilspellende middernachtmis. En wat is er griezeliger dan een groep gelovigen dat ’s nachts naar de mis pikkelt? Wat is er huiveringwekkender dan bolle cherubijntjes in gevernist eikenhout bij maneschijn? Wat is er duivelser dan het naar binnen smikkelen van het lichaam van Christus bij wijze van een gestoorde midnight snack?! … Let u maar niet op ons, het helpt om op het ergste voorbereid te zijn. Noem het stretchoefeningen voor de geest.

Bekijk hier de trailer van ‘Midnight Mass’

‘Midnight Mass’ is in tegenstelling tot ‘The Haunting of Hill House’ en ‘The Haunting of Bly Manor’ geen herwerking van een boek, maar een origineel verhaal waar Flanagan al tien jaar aan zat te schaven alvorens Netflix het als reeks oppikte. Ook in tegenstelling tot de vorige titels speelt het zich eens niet af op een landgoed waar een vervallen kasteel met krakende zolderkamertjes, geheime keldergangen en een dame met een gebroken nek de dienst uitmaken. Dit keer verplaatst het sinistere decor zich naar het fictieve Crockett Island, een klein visserseiland met amper 127 inwoners dat na een olieramp langzaam maar zeker in de vergetelheid aan het sukkelen is. De reden waarom we koers zetten naar deze geïsoleerde spookstad op het water is omdat we het verhaal volgen van Riley Flynn. Een verloren zoon die net vier jaar in de gevangenis heeft gezeten nadat hij dronken een auto-ongeval met dodelijke afloop veroorzaakte. Hij is op de terugweg naar zijn heimat om er de rest van z’n gedesillusioneerde leven doordrenkt met schuldgevoelens door te brengen. Zijn geloof heeft hij intussen aan de wilgen gehangen, terwijl zijn ouders wel nog devote kerkgangers zijn en zijn jongere broer zelfs zijn rol als misdienaar heeft overgenomen. Samen met Riley zet ook een tweede gedaante voet op dit eiland. Een nieuwe pater, genaamd Paul Hill, komt onaangekondigd de parochie versterken om de originele priester, Monseigneur Pruitt, die ziek werd na een reis naar het Beloofde Land, te vervangen. In geen tijd zorgt hij ervoor dat dit uitgedoofd eilandje terug in vuur en vlam staat wanneer hij plots wonderen verricht waarbij de verlamden weer kunnen lopen en de ouderen terug jong worden. Al hangt er een schaduwzijde aan dit miraculeuze optreden. Eén die verstrekkende gevolgen heeft voor de naïeve populatie van dit eiland.

Volledig scherm 'Midnight Mass' © COURTESY OF NETFLIX

Flanagan heeft voor deze kroniek een prachtig altaar gehouwen. Door voor een echte, levende locatie te kiezen -in tegenstelling tot de vorige reeksen die ofwel computergestuurd ofwel in een studio werden ingeblikt- zorgt hij niet alleen voor een beklijvende setting met alle visuele aantrekkingskracht van dien, het is ook een voorbode dat hij met dit geesteskind een nieuwe creatieve richting wil inslaan. Eén waarbij geduld en zelfbeheersing schone deugden zijn. Zelfs z’n kenmerkende ‘jump scares’ werden teruggeschroefd. Het gros van de afleveringen krijgen we gedetailleerde inzichten over het leven op dit eiland en leren we met mondjesmaat alle gezichten en geheimen kennen. Hele misdiensten rollen over het scherm, we zitten gedwee sacramenten en psalmen uit en worden overstelpt met diepe dialogen en ellenlange monologen. Maar afgezien van de simplistische achtergrondmuziek waarbij één schelle noot te gepasten tijde onze bilspieren dat tikkeltje meer moet aanspannen, zouden we haast vergeten dat het hier om een horrorreeks gaat.

Of is het omdat we intussen al immuun zijn aan horrorfilms met occulte verhaallijnen die kerkelijke rites en symbolen uitbuiten, dat we niet meteen sidderen van angst? We zijn wat dat betreft inderdaad niet aan ons proefstuk toe. Al is het duidelijk dat Flanagan hier niet zomaar platgetreden horrorpaden wil bewandelen, maar net een nieuwe weg wil inslaan met het genre. Eén waarbij horror niet zozeer het doel is, maar eerder het spanningsmechanisme om een universeler verhaal te vertellen over ons, de mensheid.

Fundamentalisme staat in onze huidige westerse samenleving vaak gelijk aan één godsdienst. Maar waar religie is, maakt niet uit dewelke, is er ook fanatisme. Zuster Bev Keane die sheriff Hassan uitscheldt voor terrorist omdat hij moslim is, is eigenlijk de pot die de ketel verwijt, want ze is meer rabiaat en heeft meer balken in haar ogen dan eender wie op dit eiland. Dat een typische Amerikaanse volksheld als de sheriff hier een aanhanger is van de islam, is bovendien zowat de grootste godslaster dat Flanagan een puriteins Amerika kan aandoen.

Volledig scherm 'Midnight Mass' © Netflix

En alsof dat niet voldoende stof tot nadenken is, heeft de maker er ook nog een paar van zijn persoonlijke demonen in gesmokkeld. Met name een duivel waar hij zelf al drie jaar van probeert los te komen: de drankduivel. Hoofdpersonage Riley worstelt met de verwoestende gevolgen van zijn alcoholmisbruik, er is een dorpsgek die verguisd werd na een dronken jachtincident en er is Erin, Riley’s ex-verloofde, die opgroeide met een alcoholistische moeder en daar nog steeds de mentale gevolgen van draagt. Die melancholie is zo grijs en zo dik als het weer op dit mistige, grauwe eiland en toont aan dat de inwoners, of ze nu gelovig zijn of niet, allemaal ontnuchterd zijn door iets in hun leven en dat ze allemaal krampachtig op zoek zijn om zin en betekenis aan hun nietig bestaan te geven. Al wil de ironie dat de meest fanatieke gelovigen hier uiteindelijk het meest van god losraken.

‘Midnight Mass’ is een mooie parabel vol menselijke zonden, teloorgang, wederopstanding, hoop en licht aan het einde van de tunnel, maar het is godgeklaagd dat er niet meer horror in zit. Tegen het einde van de reeks laat Flanagan dan wel het kwaad op ons los door een bloederige apotheose af te kondigen, waar zowel de menselijke als de bovennatuurlijke gruwelen een orgelpunt bereiken, maar tegen dat het zover is, wisten we al wat eraan zat te komen. We zaten gewoon te wachten tot ook bij de personages de schellen van de ogen zouden vallen. Die rechtopstaande nekhaartjes, die in constante staat van alertheid verkeren en waar we zo hard naar hadden uitgekeken, die bleven jammer genoeg liggen.

Streamen of skippen? Streamen. Flanagan eert en continueert de werken van mentor en horrorgrootvader Stephen King. En om King zelf te parafraseren: “Midnight Mass is een gedetailleerd, prachtig vastgelegd griezelverhaal dat in de zevende en laatste aflevering tot een hoogtepunt van horror komt.” Het is geen standaard horrorhoogmis, maar het is wel de tocht waard als u de filosofische kant wil opgaan en daarvoor graag wat aan horror inboet. Ons oordeel? 7/10

