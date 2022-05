RECENSIE. ‘Lovestruck High’: “Geen bank vooruit, maar een 404 voor ons”

Showbizz Halve finalisten ‘The Voice Kids’ ontstres­sen met Goofy in Disneyland Paris

Vanavond is het al de halve finale van The Voice Kids en dus neemt de spanning bij de overgebleven kandidaten alleen maar toe. Maar gelukkig konden ze even helemaal relaxen tijdens een weekendje Disneyland Paris. Al moest er ook wel gewerkt worden, want de halve finalisten namen er een clip op. En voor één keer moesten ze niet zingen, maar wel acteren. Iets waar ze zich kostelijk mee hebben geamuseerd. Zeker omdat het met Goofy was.

20 mei