RECENSIE. ‘La Brea’: “Zo onnozel als het zinkgat groot is”

TVIedereen met nostalgie naar een simpeler tv-tijdperk waar realityreeksen nog niet de zonde van de zendtijd uitmaakten en het aanbod aan Amerikaanse series nog beperkt was, hebben met ‘La Brea’ mogelijk hun gading gevonden. Maar kan deze pompeuze dramareeks op Streamz over een zinkgat in Los Angeles dat een portaal naar een alternatieve oerwereld opent ook de hoogdagen van ‘Lost’ doen heropleven? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Het nieuwe nummer van De Romeo’s heet ‘Adrenalina’ en we krijgen het al een week niet meer uit ons hoofd gewist. De reden waarom dit hier relevant is, is omdat we het lied op één of andere manier zijn gaan linken aan ‘La Brea’, waar adrenalineopstoten volop ‘scheringa en inslaga’ zijn.

Beginnen doet de reeks in het epicentrum van de actie: in een banale file in het centrum van Los Angeles. Nabij de teerputten van La Brea, om exact te zijn. Een zopas gescheiden moeder rijdt haar twee tienerkinderen -een zoon en een dochter met een kunstbeen- naar hun nieuwe school terwijl ze moppert over haar nieuwe baas die een eersteklas eikel blijkt te zijn. Plots begint er van alles te pruttelen in de teerputten en voor we het weten zakt het hele decor als een soufflé in elkaar en zitten we met een kratergroot zinkgat. Er heerst paniek, het gezin slaat op de vlucht, maar enkel het meisje weet Oscar Pistorius-gewijs te ontkomen, terwijl de jongen en de moeder dramatisch in het gat vallen. Plots flitsen we naar de vader, een ex-piloot met een aura van dranklucht en de paranormale gave om dingen te zien. Voortgestuwd door abstracte visioenen herenigt hij zich binnen de kortste keren met zijn dochter in een poging om de rest van zijn gezin uit de put te redden. Want die zijn niet dood, oh nee, die zijn via een smaragdgroene lichtspleet in een alternatieve, prehistorische sprookjeswereld beland waar grote boze wolven, uitgestorven vogels en zelfs sabeltandtijgers hen met kwijlende kaken opwachten.

Bekijk hier de trailer van ‘La Brea’

NBC Universal, het Amerikaanse televisienetwerk dat ooit de buis domineerde met toppers als ‘Will & Grace’, ‘Friends’ en ‘Baywatch’, heeft kosten noch moeite gespaard om deze reeks te promoten als één van hun hoogtepunten voor het najaar. De vraag is alleen: waarom? We gaan er geen doekjes omwinden: zowat alles aan deze reeks lijkt letterlijk uit een ander universum te komen, één waar ze duidelijk ver achterstaan qua tv-producties. De visuele effecten dateren van vijftien jaar geleden en ook het plot is ongeveer in die tijd blijven steken. En welke reeks maakte toendertijd furore? Juist ja, ‘Lost’. Waar een groep vliegtuigbreukelingen op een onbewoond eiland strandden waar allemaal vreemde, onverklaarbare dingen gebeurden. En ook in ‘La Brea’ vallen de overlevenden uit de lucht en moeten ze samenwerken om eten, drinken en onderdak te vinden, terwijl ze kop noch staart krijgen aan de rare gebeurtenissen en levensbedreigende inwoners die in deze bizarre jungle vertoeven. “Misschien zitten we in een aflevering van Lost?”, knipoogt één van de overlevenden op een gegeven moment. We zouden het inderdaad kunnen denken, gast! Of worden we hier schaamteloos in de maling genomen?

Volledig scherm La Brea © rechten vrij

Stél dat ‘La Brea’ echt een opzettelijke, absurde, satirische best-of is van alle rampenfilms en avontuurlijke verhalen die we de voorbij decennia op ons televisiescherm zagen verschijnen -’Jumanji’, ‘Terra Nova’, ‘Jurassic World’ en zelfs ‘The Mentalist- dan wordt het natuurlijk een stuk kostelijker om te blijven kijken en al die déjà vu’s te gaan ontleden. U kunt er misschien een leuk drankspelletje van maken. Wie weet hecht u zich gaandeweg aan de personages en heeft u de volledige reeks uit nog voor u ‘Adrenalina’ voor de elfendertigste keer op de radio heeft gehoord. Het goeie is dat de serie alleszins geen tijd verloren laat gaan om van het ene uiterste in het andere onmogelijke te schieten. Het beeld van hongerige, prehistorische roofvogels die door de lichtspleet ontsnappen en de gebotoxte inwoners van L.A. in het vizier krijgen, is iets wat even onnozel als catchy kan zijn. Voor een vergevend publiek, althans. Wij konden ons jammer genoeg niet langer dan één uur blootstellen aan de hoeveelheid clichématige dialogen van deze bordkartonnen acteurs.

Slachtafval van andere, betere reeksen en films door één vleesmolen duwen om er één grote XXL-frikandel (daar zijn De Romeo’s weer!) van te maken is één ding, maar dat NBC hier doet alsof ze het warm water hebben uitgevonden, is een ander. Al hebben we eerder het gevoel dat het netwerk zelfs de energiefactuur niet meer kan betalen en ‘La Brea’ een laatste kunstgreep is alvorens het straks zijn hele boîte in het donker moet zetten.

Streamen of skippen? Skippen. Tenzij u zich met de juiste Bach bloesems en etherische oliën wel kunt overtuigen om voorbij dit belegen plot met gedateerde visuele effecten te kijken, doe dan vooral datgene wat u gelukkig maakt. Ons oordeel? 4/10

‘La Brea’ krijgt elke woensdag een nieuwe aflevering op Streamz

LEES OOK: