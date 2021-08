RECENSIE. ‘Kevin Can F**k Himself’: “Een grotere inspanning dan verwacht”

TV‘Kevin Can F**k Himself’ is, los van de geweldige titel, een zwarte komedie waarbij een typische sitcom-echtgenote het beu is om voortdurend het mikpunt van spot te zijn. Om te ontsnappen aan haar seksistische keurslijf besluit ze haar verhaallijn in eigen handen te nemen en op absurde wijze haar onafhankelijkheid af te dwingen. Moet u deze licht gestoorde dramareeks op Amazon Prime streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Beeld u in dat er een tv-werkelijkheid bestaat waarin Pascaleke van het in buldergelach gedrenkte toneel van ‘F.C. De Kampioenen’ naar de donkere set van ‘Beau Séjour’ zou flitsen om er haar eigen karaktermoord te onderzoeken en komaf te maken met haar imago van deurmat. Ook al zou daarmee eindelijk gerechtigheid geschieden voor Pascaleke en soortgelijk stereotiep geportretteerde vrouwen in tv-shows met hoog sketch-gehalte, dan nog zou het hele ding nogal veel tangen op éénzelfde varken zetten. En dat is exact het gevoel waar ‘Kevin Can F**k Himself’ ons mee opzadelt. Ook al is dat misschien niet terecht.

‘Kevin Can F**k Himself’ is een zwarte komedie waar we heel hard naar uitkeken. Eén van de redenen is omdat Annie Murphy er de hoofdrol in speelt. Murphy, die zes jaar lang de leeghoofdige Alexis Rose speelde in ‘Schitt’s Creek’, is een natuurkracht wanneer het aankomt op komische timing. En ze blijkt ook nog eens het dramatische genre perfect meester te zijn. In ‘Kevin Can F**k Himself’ etaleert ze namelijk beide. Als de veel te knappe, veel te geduldige eega van een sitcom-man die zich gedraagt als een overjaarse tiener om de lachband te kietelen. Zij is de huisvrouw die nooit echt grappig mag zijn, laat staan veel tekst heeft, maar altijd ergens in een hoekje de was staat op te plooien en als de betere decoropvulling dienst doet. Maar wat gebeurt er als die sitcom-vrouw even niet in beeld is? Waar dwalen haar gedachten naar af? En wat doet ze in het midden van de nacht onder een brug, wachtend op een drugsdealer?

De ellende begint wanneer Allison en Kevin hun huwelijksverjaardag willen vieren. Voor Kevin betekent dat een studentikoos zuipfeest met z’n makkers, terwijl Allison had gehoopt op een romantisch diner. Uiteraard krijgt Kevin z’n zin en Allison ventileert bij haar stugge buurvrouw Patty. Wanneer die Allison ervan op de hoogte brengt dat Kevin al hun spaarcenten heeft uitgegeven aan sportmemorabilia, slaan bij Allison de stoppen door. Ze besluit Kevin uit de weg te ruimen. Hoe, wat, waar en wanneer? Dat maakt het plot uit van de rest van het seizoen.

Visueel zitten we gevangen in twee werelden. Alles in de sitcom-wereld is georiënteerd naar een livepubliek, de belichting is fel en de kleuren even intens als de lachband. Maar wanneer Allison op haar eentje is, verandert het beeld in een donkere en grimmige één-camerawereld waar Allison geconfronteerd wordt met haar woede -iets wat ze onder meer afreageert op de kakkerlakken in haar huis- en haar speurtocht naar het betere leven dat ze in haar ogen verdient. Ze wordt hierbij min of meer geruggensteund door buurvrouw Patty met wie ze een aarzelende vriendschap opbouwt. Iets wat op een gegeven moment zelfs ‘Thelma & Louise’-achtige proporties aanneemt.

Een beeld uit 'Kevin Can F***Himself

De hele kruisbestuiving van deze show is bijster interessant. Nooit hadden we het voor mogelijk gehouden dat een reeks én een sitcom én een dramareeks tegelijk kon zijn. Bovendien namen de makers beide delen even aandachtig onder handen. Het sitcom-gedeelte is gedetailleerd uitgewerkt en de opzettelijk laag-bij-de-grondse humor is à point, richting aangebakken, zoals het hoort. En het dramatische deel is zo grimmig en koel en absurd en helemaal volgens het ‘Breaking Bad’-boekje met zelfs een vleugje ‘WandaVision’. Het is slim om enerzijds af te rekenen met schadelijke standaarden uit een luchtig genre en anderzijds om prestigieuze, hoofdzakelijk door mannen gedomineerde, misdaaddrama’s van antwoord te dienen. Maar het is de manier waarop het naar het scherm wordt vertaald, dat voor ons maar niet kan wennen. Er is iets met de overaanwezigheid van de lachband enerzijds en de overgang naar complete stilte dat ons uit onze concentratie trekt. Het lijkt alsof we continu tussen twee verschillende zenders aan het zappen zijn in afwachting van een andere show die pas een uur later geprogrammeerd staat. En eenmaal dat gevoel er is, wordt het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Hoewel Annie Murphy perfect van vrolijke, meegaande huisvrouw naar dramatisch getormenteerd individu switcht, en ook oprecht grappig is in de donkere momenten, vertrouwt de show te veel op haar om de lijm te zijn die alles bij elkaar houdt. Er ontbreekt nog een andere brug om die twee werelden met elkaar te verbinden. Of wat meer achtergrond. Waarom is Allison eigenlijk ooit gevallen voor een klojo als Kevin? Had hun huwelijk op een gegeven moment wel zin? Het frustreert mateloos dat we dat niet sneller te weten komen. Zeker wanneer we mee in het complot worden getrokken om Kevin om zeep te helpen. Want: wat is er mis met scheiden? Buiten het feit dat zoiets niet voor onverwachte, inventieve televisie zorgt? Misschien kan de komst van een mecanicien, een saucissenverkoper en een roodharige furie met een schoothondje Allison terug naar het licht trekken.

Streamen of skippen? Skippen. En we vinden het ook jammer dat we er zo over denken. Annie Murphy is een geweldige actrice die na haar fantastische debuut in ‘Schitt’s Creek’ klaar is om de tv-wereld te veroveren. Ons oordeel? 6/10

