RECENSIE. ‘James, de musical - live on stage’: alles moest en zou de lucht in gaan, zélfs James Cooke

TV RECENSIE. ‘War Junkies’: “Grappa, seks en af en toe een feestje. Ook dat kan (en mag) oorlogs­jour­na­lis­tiek zijn”

De voorbije tien jaar werden wereldwijd meer dan duizend oorlogsjournalisten vermoord. In de Streamz Original ‘War Junkies’ kunnen zeven verslaggevers van eigen bodem hun oorlogsverhalen gelukkig zelf nog navertellen. Ze praten met een lach en een krop over de opofferingen, de tragedies, de vriendschappen, maar ook over de romances die sommigen onder hen in deze uitzichtloze brandhaarden beleven. “Luide knallen, trillende ruiten, dan wil je dat er iemand naast je ligt”, klinkt het als in een stationsroman. Of u ooit nog op dezelfde manier naar een oorlogsreporter zult kunnen kijken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

4 februari