RECENSIE. Iggy Pop op Rock Werchter: geriatrie was nog nooit zo geil

Madonna opnieuw thuis na ziekenhuis­op­na­me: "Het gevaar is geweken"

De Amerikaanse zangeres Madonna (64) is ontslagen uit het ziekenhuis en herstelt verder thuis. Ze werd door een privéambulance overgebracht naar haar appartement in New York. Dat meldt CNN, op basis van informatie uit de entourage van de popster. “Het grootste gevaar is geweken”, laat die bron weten. De Queen of Pop werd afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis in New York met een bacteriële infectie.