RECENSIE. ‘I May Destroy You’: “Een sloopkogel komt zachter binnen dan dit”

Michaela Coel, onthoud deze naam goed, want het zal niet de laatste keer zijn dat u ‘m heeft gehoord. Dit Ghanees-Engels multitalent, dat overigens samen met Matteo Simoni in 2018 werd uitgeroepen tot rijzende ster op het filmfestival van Berlijn, zette een heuse krachttoer neer met het creëren van en het acteren in ‘I May Destroy You’. Een dramareeks over de nasleep van een verkrachting en de mentale aardverschuiving die zo een gebeurtenis teweegbrengt.

De reeks vertelt het verhaal van Arabella Essiedu (vertolkt door Coel), een twintiger die na het schrijven van haar onlinedebuut ‘Kronieken Van Een Gefrustreerde Millennial’ tot literair wonderkind wordt gebombardeerd en een boekcontract binnenrijft bij een gerenommeerde Londense uitgeverij. Het schrijven van haar tweede opus wil echter langs geen kanten lukken en Arabella vlucht weg in uitstelgedrag, een Italiaanse romance en geestverruimende middelen. Wanneer ze op de vooravond van het indienen van haar manuscript wordt meegevraagd om de bloemetjes buiten te zetten, hapt ze toe en wordt ze het slachtoffer van een verkrachting. Al duurt het even alvorens Arabella -die gedrogeerd werd- daar zelf achter komt. Tien afleveringen lang probeert ze de puzzelstukken van die avond in elkaar te passen en leren we dat Arabella de gewoonte heeft om traumatische gebeurtenissen en de bewijzen daarvan in grote vuilniszakken onder haar bed te verstoppen -de plaats waar monsters zich doorgaans schuilhouden- om er nadien nooit meer op terug te komen. De verkrachting is het moment waarop al die demonen uit haar verleden haar tegelijkertijd een bezoekje besluiten te brengen, terwijl ze dus ook nog een tweede boek moet zien af te krijgen. Bereid u voor op een intense expeditie waarin u Arabella ziet abseilen in de duisternis van haar gedachten en u gedwongen wordt kritisch mee te kijken naar alles wat er mis is in deze samenleving. Want naast verkrachtingszaken die te vroeg verticaal geklasseerd worden, is er nog wel wat meer om kregelig over te worden.

Laat ons eerst focussen op wat ‘I May Destroy You’ zo bruisend maakt. Het feit dat het een overwegend zwarte cast heeft, bijvoorbeeld, en het daardoor thema’s op tafel legt die in de meeste reeksen niet aan bod zouden komen. In haar zoektocht naar wat haar overkomen is, wordt Arabella bijgestaan door haar twee beste vrienden Terry en Kwame. Terry is een aspirerende actrice die het beu is om als pasmunt ingezet te worden voor zogezegde feministische reclamecampagnes gewoon omdat ze een kleurtje heeft. Kwame, die homoseksueel is, haspelt de ene vrijblijvende seksdate na de andere af en heeft een zekere koelheid ontwikkeld tegen lukrake homofobie binnen de zwarte gemeenschap enerzijds en gefetisjeerd worden door niet-zwarte leeftijdsgenoten anderzijds. Hoewel hun vriendschap allesbehalve perfect is, zorgt ze voor welgekomen adempauzes die subtiel op de lachspieren werken. De manier waarop Terry Arabella aanmaant om haar kin onder controle te houden na een pilletje te veel op, is meer dan eens kostelijk. Of hoe ze beiden Kwame, die zich kortstondig tot de heterowereld wil bekeren, terug naar de realiteit brengen door driemaal toe de woorden “tieten en een gleuf!” te roepen en z’n gezicht daarop veelzeggend vertrekt: ongeëvenaard.

De creatieve vrijheid die Coel mag verkennen in deze reeks, spat van het scherm. Ze sloeg niet voor niets een deal met Netflix af ter waarde van 1 miljoen dollar om het volledige zeggenschap over haar geesteskind te bewaren. Coel is heer en meester van haar verhaal. Dat ze een auteur met schrijversblok vertolkt, maar zelf verantwoordelijk is voor dit pareltje van een script, is een genot om te zien. Dat de twee werelden op een gegeven moment ook letterlijk in elkaar mogen overlopen, wanneer een collega-schrijver haar een diagram van de Universiteit van Cambridge voorlegt om haar creatief schrijfproces uit het slop te trekken, is slim bonusmateriaal. Terwijl ze het diagram op haar manuscript uitprobeert, verklapt Coel ons eigenlijk hoe ze zelf de fundamenten van haar reeks heeft gelegd. Dat maakt van ‘I May Destroy You’ niet alleen een intelligent werkje, maar ook -volgens Cambridge, althans- een schoolvoorbeeld in de vertelkunst.

Maar alle superlatieven aan de kant, is het allerminst een fraaie reeks. En dan hebben we het niet over het visuele karakter, want daar zijn we niets dan lovend over. Het is niet fraai vanwege de onverbloemde feiten die het aankaart over verkrachting, de schadelijke effecten van sociale media, de vele triggers over mentale gezondheid en de passages van overmatig drugsgebruik. En alsof dat niet genoeg is, zult u er tussendoor ook nog aan herinnerd worden dat er ‘ergere’ dingen in de wereld bestaan zoals honger, oorlog en natuurrampen. Veel van de inhoud is expliciet en verontrustend en er zullen momenten zijn dat u liever wegkijkt of zelfs volledig stopt met kijken. Dat Coel deze reeks baseerde op feiten die ze zelf heeft meegemaakt, toen ze werkte aan haar sitcom ‘Chewing Gum’, maakt het allemaal nog hartverscheurender. Al zou het doodzonde zijn om deze serie af te schrijven vanwege haar te realistische of confronterende elementen alleen. “Sommigen graven liever niet te diep, want als ze dat doen, ontdekken ze dat ze zelf ook lijden”, constateert Arabella tijdens een willekeurige ontmoeting met een fan op straat. Indien dit uw ingesteldheid is en u TV liever als een luchtig verzetje ziet, dan kijkt u gewoon niet. Wie de confrontatie toch wil aangaan, zal deze reeks mateloos bewonderen vanwege haar openheid en eerlijke discours en zal vooral veel positieve gedachten uitsturen naar Michaela Coel, opdat ze op 19 september al haar Emmy-nominaties mag verzilveren.

Streamen of skippen? Zonder twijfel streamen. ‘I May Destroy You’ heeft nooit als doel de kijker te vernielen. In het beste geval komt u er als een beter mens weer uit. Ons oordeel? 10/10

‘I May Destroy You’ is te zien op Streamz en Streamz+.

