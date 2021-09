RECENSIE. ‘Heels’: “Heeft datgene wat doorgaans ontbreekt bij worstelen: tederheid”

Als we puur op ons buikgevoel afgaan, dan staat showworstelen voor ons bekend als de vettigste hap van het publieksentertainment. Geen enkele sport is zo bij de haren getrokken, zo overdreven opgespoten met kitsch en machismo en is zo primitief in het uitlokken van verafgoding en verafschuwing. Het is bijna alsof het niets liever wil dan lichtzinnig genomen te worden. Misschien omdat het een publiek geheim is dat alles opgezet spel is? Toch? Het is allemaal fake? Of…?!

Dat er een reeks is die dat gordijn even komt omhoogtillen en onze ééndimensionale kennis over worstelen komt bijstellen, is een muilpeer die we niet meteen zagen aankomen. In de ‘Netflix’-reeks ‘GLOW’ konden we inderdaad al iets van het worstelwezen opvangen, al was dat eerder een glamoureuze eighties fantasie over hoe vrouwenworstelen aerobics-achtige proporties kon aannemen, dan een realistische afspiegeling van het (show)beest van alle sporten. ’Heels’ focust op de minder fraaie kanten van het worstelwereldje anno vandaag -nu ja, het kan ook tien jaar geleden zijn, dat is in deze reeks niet helemaal duidelijk- en op twee Amerikaanse broers die een lokaal worstelimperium in een klein dorpje recht moeten houden, maar wiens broedertwist naast de ring de hele mikmak in de afgrond dreigt te storten. Verwacht u daarbij niet aan veel toeters of bellen, flitsende montages en luid gebrul om het gebrek aan inhoud te verdoezelen. ‘Heels’ is een reeks die -in tegenstelling tot worstelen en z’n imago- geen leeg verhaal wil zijn en zich delicaat wenst te ontvouwen. Een dramareeks met een hart, met oog voor de harde realiteit achter de schermen. Geen zorgen: er zijn genoeg ‘pinfalls’ en ‘kickouts’ om u geboeid te houden. En het gros van de stunts doen de hoofdpersonages gewoon zelf.

‘Heels’ vertelt het verhaal van Jack en Ace Spade. Twee worstelbroers die niet alleen in de ring elkaars tegenpolen zijn, maar ook in het echte leven. Jack is de oudere broer met de dagjob, het gezin en de verantwoordelijkheden. Ace is de jonge blonde god en flierefluiter die wat blijven hangen is in z’n middelbareschoolroem. In de ring is Jack, wat men in worstelkringen noemt, ‘the heel’: de schurk die het publiek uitdaagt en die voortdurend uitgejouwd wordt. Ace is ‘the face’: de verpersoonlijking van het goede dat het kwaad moet zien te verslagen. Jack en Ace hebben hun liefde voor het in elkaar strengelen van ledematen van geen vreemde. Hun vader was eveneens een worstellegende in hun kleine contreien, maar nu die er niet meer is, deelt Jack de orders -en de scripts voor de wedstrijden- uit en komt dat de ‘Kaïn en Abel’-relatie tussen de twee broers niet bepaald ten goede.

De reeks werd gemaakt door Michael Waldron en die is niet aan z’n proefstuk toe wat betreft familieconflicten. Voor de ‘Disney+’-reeks ‘Loki’ richtte hij zich al op de minder gerespecteerde sibling (Loki is genderfluïde) van Thor. Dat de slechte kerel in de ring niet noodzakelijk de slechterik is daarbuiten en omgekeerd lijkt een dun vertrekpunt, maar dat is net de magie van ‘Heels’: vele dunne stofjes, vormen één consistente lap. We zijn snel mee in dit verhaal van de twee hoofdrolspelers, omdat ze hun personages vanaf de eerste minuut geloofwaardig neerzetten. Het feit dat de serie meer focust op de worstelingen buiten de ring en het echte leven dat niet in scène gezet kan worden, vormt uitstekend tv-voer. Tegelijk legt het ook enkele pijnpunten bloot die eigen blijken aan de sector zoals seksisme, racisme en het feit dat worstelen een gevecht is dat men eigenlijk nooit kan winnen, omdat er zo veel verschillende partijen tevreden moeten gesteld worden. De reeks is heel laagdrempelig voor kijkers die niets van worstelen afweten, maar legt ook genoeg interne keuken bloot voor fans van het genre. In de eerste afleveringen zoekt ‘Heels’ nog een beetje z’n gewichtsklasse, maar het is fijn hoe een reeks die vrij geruisloos op ons pad is gekomen, ons verrassend snel binnentrekt in een wereld waarvan we niets afwisten, simpelweg omdat we dachten dat er niets te leren viel.

Streamen of skippen? Streamen! ‘Heels’ is een show waarvan we niet wisten dat we ze wilden zien, maar die ons zo in ons zitje houdt dat we eigenlijk niet meer willen wegkijken. Ons oordeel? 8/10

