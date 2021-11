RECENSIE. ‘Head Of The Class’: “Schoolvoorbeeld dat niet alles een tweede leven moet krijgen”

TVWanneer televisiezenders even niet meer weten van welk opzet series te maken, zit er niets anders op dan in de gouden tv-archieven te duiken en alles wat Bill Cosby niet heeft bepoteld opnieuw tegen het licht te houden. Zo verging het allicht ‘Head of the Class’, een klassieke 80’s sitcom over een handvol strebers die van hun leerkracht de opdracht krijgen om wat minder met hun neus in de boeken te zitten en wat meer in het echte leven te staan. Of deze reboot op Streamz vijfendertig jaar na datum ook nog de primus van de klas kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Als er iets is wat HBO ouders van tienerkinderen verschuldigd is, dan is het wel een reeks waarin tieners eens niet worden afgeschilderd als seksverslaafde maniakken aan de drugs. Series als ‘Euphoria’ zijn namelijk koren op de molen van ouders die spionagesoftware op de smartphones van hun tienerkinderen installeren om te voorkomen dat ze ergens in een donkere steeg één of andere overdosis liggen uit te zweten. Daarnaast boezemt ook de reboot van ‘Gossip Girl’ weinig vertrouwen in dat uw kind de puberteit doorkomt zonder daar enkele serieuze psychologische trauma’s aan over te houden.

Bekijk hier de trailer van ‘Head of the Class’

Dat HBO dus komt aandraven met een sitcom die focust op al het goeie en fruitige van een tienerbestaan, waarin geen enkel gênant moment eeuwige schaamte oplevert, het iedere dag komische oneliners regent en elke andere tekstregel in het script onderstreept wordt door een lachband, is voor ouders misschien een reden om wat vaster te slapen, al zouden er tegelijkertijd zware straffen moeten staan op het voederen van zo veel utopieën. De kans is groter dat uw kind aan het klimaatspijbelen is, dan dat het effectief hemel en aarde aan het bewegen is om een wit voetje te scoren bij die nieuwe, hippe leerkracht die opgewekter is dan Mary Poppins en de Oostenrijkse non Maria von Trapp tezamen.

In ‘Head of the Class’ is er geen tijd voor ellenlange introducties. De schooldeuren zwiepen open en meteen weet u met welke zes studenten u het gros van de tijd zult doorbrengen. Allen strompelen ze binnen de kortste keren het leslokaal van de nieuwe debatleerkracht Alicia Gomez binnen, die zweert bij onorthodoxe lesmethodes en informele verhoudingen met haar leerlingen. De reeks blijft grotendeels trouw aan het originele opzet van de familiereeks, behalve dat de leraar nu een jonge vrouw is die studeerde aan Yale en een kortstondige carrière uitbouwde bij Google alvorens ze daar op haar limieten botste en op zoek ging naar een job waar ze ’s namiddags al mag uitprikken. Ze krijgt tegenspel van een mannelijke collega die eerder in het leven geroepen lijkt om haar nieuwe love interest te worden en uiteraard is er een strenge directrice die niet zo opgezet is met de komst van deze aparte leerkracht al kunnen we er nu al ons lunchgeld op verwedden dat de twee uiteindelijk toch dikke maatjes zullen worden. Tel daarbij een huisfeestje, een ongemakkelijk afspraakje en een schoolmusical over aliens en we denken dat u weet waar deze reeks zoal naartoe gaat: nergens waar u nog nooit eerder bent geweest.

Volledig scherm 'Head of the Class' © rv

‘Head of the Class’ is een onschuldig tijdverdrijf, waarin er in afleveringen van om en bij de twintig minuten wordt gefocust op het afronden van een heel dun verhaallijntje waarbij u geen enkele band opbouwt met de personages. Daarvoor zijn deze te bordkartonnen en te grotesk, iets wat natuurlijk onlosmakelijk verbonden is aan het sitcom-genre. Het goeie is wel dat deze personages er tenminste uitzien als tieners, terwijl deze rollen in de originele reeks eerder door veertigjarigen leek gespeeld. Qua publiek zouden we zeggen dat deze reeks ideaal is voor iedereen die houdt van Disney Channel sitcoms, specifiek kinderen tussen 5 en 15 jaar en ouders die denken dat ze mee zijn met de leefwereld van hun kind, maar zichzelf eigenlijk van alles aan het voorliegen zijn. We hebben zo een donkerbruin vermoeden dat leerkrachten eerder niet op deze reeks zullen afstemmen, kwestie van een driedubbele zenuwinzinking te vermijden. “Lesgeven is een roeping”, wordt er op een gegeven moment aangekondigd. Maar ook een knelpuntberoep. En reeksen zoals deze helpen niet om dat te onderstrepen.

Streamen of skippen? Skippen. ’Head of the Class’ doet geen vlieg kwaad, maar stond niet op de eerste rij toen de goeie scripts en de scherpe grappen werden uitgedeeld. Ons oordeel? 4/10

‘Head of the Class’ is integraal te zien op Streamz.

