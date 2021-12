RECENSIE. ‘Harlem’: “‘Sex and the City’-doorslagje met een eigen stem”

TVVier succesvolle en stijlvolle vriendinnen die seks, liefde en vriendschap bestieren in New York. Het klinkt als de synopsis van ‘Sex and the City’, zij het met een uitsluitend zwarte cast, Whoopi Goldberg in een terugkerende rol en gesitueerd in het cultuurmekka van New York. Of ‘Harlem’ op Prime Video meer dan een amuse-bouche voor de SATC-reboot kan zijn die deze maand op Streamz verschijnt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

And just like that krijgt ‘Sex and the City’ deze maand niet alleen een vervolg, maar eveneens een soort officieuze remake in de vorm van ‘Harlem’. De reeks die onder meer Amy Poehler en Pharrell Williams als uitvoerende producenten telt, vertelt het verhaal van vier zwarte vriendinnen die hun zorgeloze twintiger jaren hebben ingeruild voor de verwarrende volgende fase van dertigplus en zoekende zijn in de grote stad. Camille is een professor antropologie aan de Columbia Universiteit en expert in de omgangsvormen van verschillende culturen, maar is met haar eigen relaties minder begiftigd. Tye is een succesvolle onderneemster in de techsector die een holebi-datingapp heeft ontwikkeld voor mensen van kleur, Quinn is een duurzame, doch worstelende modeontwerpster die op romantisch vlak al even hopeloos als verloren is en Angie is een wannabe popster die geen blad voor de mond neemt en huurvrij op Quinns sofa logeert.

Ze gaan brunchen, drinken cocktails en laten zich ruiterlijk uit over mannen en hun formidabele attributen. En daar stopt de gelijkenis met ‘Sex and the City’ niet. Camille, die het plot trekt, is duidelijk de Carrie Bradshaw van de bende, alleen deelt ze haar filosofieën over seks, liefde en relaties niet via een column in de krant, maar in de universiteitsaula. Tye is de lesbische variant van Miranda Hobbes, Quinn is duizend procent Charlotte York en Angie is de zelfverzekerde, sekspositieve, zij het werkloze reïncarnatie van Samantha Jones. Bovendien valt ook in deze reeks een Mr. Big te ontwaren, in de gedaante van ene zekere Ian, en werden de klassieke gele taxi’s die Carrie met veel show tegenhoudt, ingeruild voor op voorhand geboekte Ubers.

Zo veel parallellen dat het ei zo na strafbaar is, maar net zoals op de puzzelpagina van Story moet u voorbij de overeenkomsten van deze twee plaatjes kijken om de verschillen te vinden. En die zijn er, gelukkig, meer naarmate de afleveringen vorderen. Want tussen alle (anekdotes over) gênante onenightstands, ongemakkelijke ontmoetingen met een ex en het promoten van een milde alcoholverslaving, slaagt deze reeks erin om waardevolle inzichten te verschaffen over de ziel van Harlem die jaar na jaar witter en kapitaalkrachtiger wordt en doet het een aardige poging om mythes binnen de zwarte gemeenschap omtrent relaties, familie en kwetsbaarheid te tackelen, alsook meer universele thema’s zoals feminisme, seksualiteit en ambitie aan te pakken. Zonder daarbij aan knusse, komische kwaliteit in te boeten.

Op een gegeven moment komt in één van de afleveringen het concept van seizoensrelaties aan bod, in de vorm van het zogezegde ‘cuffing season’, waarbij individuen die doorgaans niet geïnteresseerd zijn in een verbintenis toch een relatie aangaan, expliciet om de koudere maanden van het jaar door te komen. Wij zien er alvast geen graten in om ons in deze barre tijden aan deze show vast te boeien, ook al weten we bij voorbaat dat deze romance van korte duur en tegen het aanbreken van het voorjaar alweer een verre herinnering zal zijn.

Streamen of skippen? Streamen. ‘Harlem’ heeft genoeg gelijkenissen en verschillen met ‘Sex and the City’ om entertainend en bingewatch-waardig te zijn. Ons oordeel? 6/10

‘Harlem’ is te zien op ‘Prime Video’ van Amazon.

