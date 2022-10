RECENSIE. ‘Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities’: “Een snackautomaat aan kortverhalen die uitstekend de horrorhonger stilt”

Muziek Natalia springt het podium op tijdens concert van goede vriendin Anastacia in Antwerpse Roma

De Amerikaanse zangeres Anastacia (54) had donderdag een grote verrassing in petto voor het publiek in de Antwerpse Roma. Tijdens haar optreden klom haar vriendin Natalia (41) mee op het podium om de muziekfans te verrassen. Op hun sociale media delen de vriendinnen de momenten voor het optreden. Natalia was samen met haar twee kinderen backstage, waar er volop werd gezongen en gedanst.

