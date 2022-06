RECENSIE. ‘God’s Favorite Idiot’: “Veel verbale diarree met weinig hilariteit”

TVMelissa McCarthy is één van die actrices die uitblinken in flauwe moppen op een niet zo ellendige manier laten landen. De ‘Spy’-actrice beschikt namelijk over zo’n ontwapenende persoonlijkheid, dat haar veel kan vergeven worden. En toch, wanneer ze de handen in elkaar slaat met haar echtgenoot, schrijver en regisseur Ben Falcone, is zelfs de beste wil van de wereld niet genoeg om haar nog grappig te vinden. Of ‘God’s Favorite Idiot’, hun nieuwste samenwerking op Netflix over een man die gekozen wordt door God om de apocalyps af te wenden, dat tij kan keren? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.