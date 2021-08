RECENSIE. ‘F*** you very, very much’: “Vrouwen boven de dertig zijn dus allemaal ladderzatte en hysterische wezens?”

TVEen droogeerlijke komedie over het leven van drie vriendinnen boven de dertig met Frances Lefebure als de losgeslagen kapitein van dit ambitieuze relaas vol schuine opmerkingen en bekende koppen. ‘F*** you very, very much’, is hier niet om onopgemerkt aan u voorbij te gaan. Maar of u deze kolderieke reeks op Streamz ook moet streamen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Als het van de trailer afhangt, dan heeft ‘F*** you very, very much’ alle elementen om ons serieus van onze stoel te blazen. Een soort ‘Loslopend wild & gevogelte’ op steroïden. Al is het niet de eerste keer dat we watertanden van een flatterend plakkaat en de inhoud niet aan onze verwachtingen voldoet. Dat weet iedereen die al eens een bezoekje bracht aan een welbekende hamburgerketen.

An, het hoofdpersonage gespeeld door Frances Lefebure, blaast van de ene dag op de andere haar toekomst op en is vastbesloten te leven op haar eigen voorwaarden. Alles wat ze denkt, zegt ze. Letterlijk, zelfs, tegen u, de kijker. Wie allergisch is voor een hoofdpersonage dat rechtstreeks tegen de camera praat, zal een grote bocht maken rond ‘F*** you very, very much’. Wie een groot hart heeft en veel, zo niet alles, onder de noemer ‘prettig gestoord’ kan schuiven, ziet deze reeks mogelijk als een traktatie.

Bekijk hier de trailer van ‘F*** you very, very much’

Om een voorbeeld te geven: op een bepaald moment zien we An aan het werk als een complimentenbezorgster in een winkelcentrum en wordt ze door haar chef (Karlijn Sileghem) strikt in het gareel gehouden. An verdwijnt naar het toilet waar ze al konkelfoezend met de kijker enkele gemene opmerkingen bedenkt aan het adres van Sileghem’s personage: “Liefste Mona, dit zijn de dingen die ik verkies boven een planeet delen met u.” Waarna u een bloemlezing voorgeschoteld krijgt aan opties gaande van ‘een rauwe foetus opeten’ tot ‘mij laten gangbangen door een touringcar vol incontinente en melaatse bejaarden.” En dat is ‘F*** you very, very much’ ten voeten uit: een aaneenschakeling van absurde en bedenkelijke hersenkronkels. Een flinke kluif voor Lefebure, die niet alleen vervoegd wordt door haar beste vriendinnen op en naast de set: Evelien Bosmans (Flo) en Daphne Wellens (Violet), maar ook door haar wederhelft Boris Van Severen (Dries) die in deze reeks eveneens haar lief speelt -althans voor een paar minuten- en evenmin ontkomt aan het spervuur van haar verbale diarree. “Als hij beft dan is het een beetje alsof hij noedelsoep eet”.

Volledig scherm Een beeld uit 'F*** you very, very much' © Streamz

‘F*** you very, very much’ is bedoeld om super eerlijk, super herkenbaar en supergrappig te zijn. Gedurfd in z’n oneliners en taboedoorbrekend in z’n thema’s. Katelijne Verbeke (enfin, haar personage) horen zeggen dat ze viermaal per week de hand aan zichzelf slaat, het doet wat met een mens. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, is deze Caviar-reeks toondoof in z’n pogingen. De emancipatie van z’n vrouwelijke hoofdpersonages is er meer niet dan wel. Het vaakst van al worden vrouwen boven de dertig hier afgeschreven als labiele, ladderzatte, hysterische wezens, die bovendien in schril contrast staan tegenover hun rustige, afgemeten mannelijke tegenspelers. En dan hebben we het nog niet gehad over het veelvoud aan dictator-, terroristen- en pedofielenmoppen. Het is bon ton om in reeksen te tonen dat niet iedereen z’n leven bij elkaar heeft en meestal valt zoiets ook in de smaak bij z’n publiek, maar ‘F*** you very, very much’ heeft gewoon te weinig goeie humor (als men honderd oneliners in het rond schiet, zullen er wel eens één of twee raak zijn) en te veel van de pot gerukte zijsprongetjes (we zien oermensen, een roze Power Ranger en eencellige organismen de revue passeren) om van een geslaagd experiment te spreken. Het is nobel dat men eens wat nieuws wil proberen in het Vlaamse tv-landschap en als we moeten kiezen tussen tot in de oneindigheid naar een herhalingslus van de ruimtereis van Jeff Bezos kijken, dan kiezen we zeker voor de calamiteiten van ‘FYVVM’, maar het liefst van al kijken we gewoon naar geen van beide.

Streamen of skippen? Skippen. Het personage van Lefebure beloofde u in de trailer dat uw kijkinspanning beloond zal worden. Maar we vrezen dat dit slechts voor een beperkt publiek het geval zal zijn. Ons oordeel? 2/10

‘F*** you very, very much’ is te zien op Streamz en Streamz+ en verschijnt later dit jaar op Play4.

