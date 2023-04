RECENSIE. Evi Hanssen komt naar Vlaanderen met theatershow ‘Sinds ik niet meer drink’: “Huppelen tussen schaamteloos urineverlies en intiem verdriet”

BVZe springt, zingt én bezint. Huppelt schaamteloos van ‘licht urineverlies na twee bevallingen’ naar herinneringen aan dronken avonden. Maar ontroert ook met intiem verdriet. Zo komt plots de dood van graficus Tom Hautekiet binnenvallen, de man die twintig jaar lang de affiches voor Rock Werchter ontwierp. Maar ook. En die komt hard. De dood van haar eigen moeder. Vandaag drie weken en drie dagen geleden. Momenten waar je even moet bij slikken en in de zaal stiekem naar een borrel verlangt.

En dat is precies waar deze show om draait. Want na groot succes in Nederland komt Evi Hanssen op 13 april via het het Antwerpse ‘Play-Zuid’ ook Vlaanderen binnenwaaien met ‘Sinds ik niet meer drink’, de theatervoorstelling naar aanleiding van haar gelijknamige boek.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Evi Hanssen, voorstelling Evi Hanssen - 'Sinds ik niet meer drink'. © Jaap Reedijk, House of Entertainment

Al dekt die naam de show niet helemaal. ‘Sinds ik niet meer drink’, draait niet om de verbanning van alcohol en is gespeend van belerende vingertjes. Het opzet is het verhaal van Evi Hanssen zelf. Over hoe een experiment van ‘1 jaar zonder alcohol’ uiteindelijke uitvloeide in een leven zonder. Gestoffeerd met weetjes en wetenschap maar vooral veel rake grappen. ‘College-theater’ klinkt dat klinisch bij onze Noorderburen. Een vorm die wij in Vlaanderen niet kennen. Met op het podium vooral een Evi die we hier nooit zagen.

Want Hanssen wervelt door de show. Een beetje cabaret, een klein toneeltje, video’s, wat zang, een dansje én interactie met het publiek. Een zachte dobbelsteen met microfoon vliegt vrolijk door de zaal en registreert opmerkingen en verhalen van de aanwezigen over hun ervaringen met alcohol en black-outs. Eén lukraak iemand krijgt zelfs een plaatsje op het podium. Een huiskamer-décor met een rijdend bartafeltje. “Eigenlijk tracht ik elke avond zo intiem mogelijk te maken,” klinkt het net na de show. “Zodat de hele zaal ergens een beetje een klein clubje lijkt.”

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Evi Hanssen, voorstelling Evi Hanssen - 'Sinds ik niet meer drink'. © Jaap Reedijk, House of Entertainment

Of - gezien het thema - een klein café. Want het publiek krijgt de vriendelijke uitnodiging gerust met hun drankje de zaal te betreden. Een drankje waar je achteraf wel even stil bij ging staan en even met een meer bewuste blik naar keek. Maar net zo goed bleef smaken. Bitter of zoet. Nooit wrang, net als de show.

‘Sinds ik niet meer drink’ start donderdag 13 april in Play Zuid, Antwerpen. Tickets en info via evihanssen.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Evi Hanssen over haar boek ‘Sinds ik niet meer drink’

Lees ook: