RECENSIE. Een dijk van een stem en Happy Birtday voor jarige fan: Berre verovert harten op Rock Werchter

TV STREAMING­TIP. ‘ZOOV 2’: wat een ouder niet weet, niet deert

Wat zou jij als jongere doen in het buitenland, zonder dat mama en papa bepalen hoe de dagindeling eruit ziet? In ‘ZOOV 2’ - de tweede reeks van ‘Zonder Ouders Op Vakantie’, jawel - vullen enkele enthousiaste tieners gedurende tien dagen zélf hun verlof in. Ouderlijk toezicht is er niet, een cameraploeg van VRT MAX wel.