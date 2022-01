RECENSIE. ‘Dracula’: “Te weinig bindmiddel om ons bloed te doen stollen”

TV125 jaar nadat schrijver Bram Stoker met ‘Count Dracula’ een legendarisch booswicht in het eeuwige leven blies, heeft de Transsylvanische antagonist nu ook het moderne tv-tijdperk gehaald. De makers van ‘Sherlock’, hebben namelijk een driedelige miniserie opgehangen aan de beroemdste vampier aller tijden. Of uw halsslagader er ook sneller van zal bonzen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Twintig jaar geleden zouden we gezworen hebben dat van alle tv-reeksen over vampiers, er geen één kon tippen aan ‘Buffy the Vampire Slayer’. Blijkt dat we vandaag nog geen staaksplinter van die mening zijn afgeweken. Tot grote spijt van ‘Dracula’.

Bekijk hier de trailer van ‘Dracula’

We schrijven 1897 in Hongarije. Een ziek uitziende man, genaamd Jonathan Harker, wordt ondervraagd door een allesbehalve conservatieve non die alles wenst te weten over zijn ontmoeting met graaf Dracula. Zelfs de seksuele details. Zijn verhaal katapulteert ons terug in de tijd en brengt ons naar het kasteel van Dracula, waar een wirwar aan gangen, trappen en deuren ons ei zo na een flauwte bij kaarslicht bezorgt. Harken ziet er pre-ziekelijk uit en ontmoet Dracula, een bleke gerimpelde man met melkwitte haren en dito vingernagels, die met een griezelig ’House of Gucci’-accent de leegte vult. Wat Harken niet weet, is dat Dracula een uitgehongerde vampier is en dat ie hem geleidelijk aan zal leegzuigen om er terug als z’n jonge zelf uit te zien.

Het is best cool dat een archetype als Dracula een moderne update krijgt -op een bepaald moment in de reeks zelfs vrij letterlijk- en dat in slechts drie afleveringen. Ideaal voor een knapperig tv-tussendoortje, horen we u denken. Al duurt iedere aflevering wel zomaar negentig minuten. Iets waar we niets mee zouden inzitten, mocht het verhaal zo goed zijn dat we er vingers en duimen van wilden aflikken, maar dat is eerder niet zo. Geen enkele gebeurtenis in deze reeks rechtvaardigt het logge tempo waarmee het verhaal over uw scherm dendert. Zelfs geen vier weken durende oversteek van Hongarije naar Engeland op een schip in aflevering twee, waar Dracula één voor één de bemanning opvreet.

Volledig scherm 'Dracula' © BBC First

Al is tempo niet het enige probleem van deze reeks. Ook aan het dialogenwerk schort er van alles. Afgezien van een handvol doorbloede oneliners tussen graaf Dracula en zuster Agatha, is het gros van de interacties flauw en voelen we geen enkele connectie tussen de personages. De manier waarop Dracula z’n slachtoffers lek prikt, is bovendien nooit heel griezelig, noch heel grappig. En dat is zonde, zeker aangezien acteur Claes Bang alles bezit om een verrukkelijke prins der vampieren te zijn, mocht hij dat alleen maar wat meer kunnen tonen. Zo overtreft geen enkele scène de gebeurtenis uit aflevering één, waarin hij een nonnenhoofd bruidsboeketgewijs richting een horde gillende zusters gooit.

Eén bepaalde quote van de Transsylvanische edelman blijft dan ook nagalmen: “Ik kan geen slecht verhaal verdragen. Het is een verbintenis, een contract tussen een auteur en een lezer en ik moet er meteen mee verbonden zijn. Men heeft tenslotte maar zoveel tijd.” En als zelfs een nachtwezen zonder houdbaarheidsdatum sakkert over tijd verspillen, gaat dit voor gewone stervelingen zeker ook op.

Streamen of skippen? Skippen. Tenzij we heimelijk aan hemofilie lijden, moeten we helaas vaststellen dat deze reeks ons bloed niet deed stollen. Ons oordeel? 2/10

‘Dracula’ is vanaf nu te zien op BBC First en is eveneens beschikbaar op Netflix.

