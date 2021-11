RECENSIE. ‘Dr. Brain’: “Niet de mindfuck waarop we gehoopt hadden”

Fans van de gelijknamige, geanimeerde webreeks weten al min of meer waar ‘Dr. Brain’ over gaat. Voor zij die hier niet mee bekend zijn, vertelt ‘Dr. Brain’ het verhaal van een geniale hersenwetenschapper genaamd Sewon die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om hersensynchronisaties mogelijk te maken in de hoop er medische doorbraken mee te forceren. Aanvankelijk hoopt Sewon deze technieken te kunnen inzetten bij comapatiënten en dementerenden, maar wanneer blijkt dat hij z’n revolutionaire uitvinding zou kunnen gebruiken om een mysterieus ongeluk op te helderen, besluit hij de hersenen van enkele overleden sleutelfiguren te hacken in de hoop om in hun herinneringen aanwijzingen te vinden. Niet alleen botst dit op heel wat ethische vraagtekens, bovendien blijkt het aftappen van de hersenspinsels van dode mensen niet zonder gevolgen. Zo zien we Sewon op een bepaald moment een lijstje opstellen van wat zijn persoonlijke eigenaardigheden en herinneringen zijn en welke hij per ongeluk geabsorbeerd heeft van z’n dode proefkonijnen.

Dat laatste is wat ‘Dr. Brain’ op een fantasierijke, angstaanjagende trip had kunnen sturen waarbij het verhaal had kunnen uitgroeien tot een gestoorde thriller die ons tot in onze nachtmerries had kunnen achtervolgen. Alleen werd met dat potentieel helemaal niets gedaan. Wat we krijgen is een ondermaats detectiveverhaal waarbij Dr. Brain’s uitvinding eerder een middel is om de rechercheurs van een moordonderzoek dichter bij de waarheid te brengen. En dat soort intermediair gedoe hebben we al genoeg gezien in series als ‘The Mentalist’ en ‘Prodigal Son’ en is dus een te simpel opzet om fans van scifi-reeksen in het algemeen en Zuid-Koreaanse cinema in het bijzonder geboeid te houden. Een serie over hersenen hacken zou een mindfuck moeten zijn. Punt.