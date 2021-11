RECENSIE. ‘Dopesick’: “Net zoals het geneesmiddel in de hoofdrol: geweldig verslavend”

TVEen reeks over gesjoemel in de farmaceutische sector met Michael Keaton in de hoofdrol: dat ‘Dopesick’ op Disney+ voor wat deining zal zorgen, niet in het minst bij mensen wiens vertrouwen in de medische wetenschap sowieso al op de helling staat, is zeker. Of deze ambitieuze reeks over een onschuldig pijnstillertje dat een hele natie in de afgrond stortte, ongeacht uw vaccinatiestatus, uw nieuwe tv-verslaving kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

OxyContin. De kans is groot dat u de naam van dit medicijn al een paar keer in Amerikaanse reeksen hebt horen vallen. In de meeste tienerreeksen met een middelbareschool en een footballteam in de hoofdrol is er geen ontkomen aan. En ook veel welgestelde tv-moeders hebben standaard een kokertje OxyContin in hun badkamerkastje staan. Wat in de jaren ’90 aanvankelijk in de markt werd gezet als een pijnstiller voor mensen met chronische pijnen met minimale kans op verslaving (minder dan 1%, werd beweerd), zette een golf van massale ziekte en sterfte in gang in de Verenigde Staten, een probleem dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet is uitgeroeid. Het ontstaan, de verspreiding en de gevolgen van dit geneesmiddel, is waar ‘Dopesick’ om draait. En over draaien gesproken: dit is een reeks waarvan uw hoofd meermaals zal tollen en uw oren gedurig zullen fluiten.

Bekijk hier de trailer van ‘Dopesick’

En waarvan uw maag misschien ook een keer of twee zal keren, wetende hoe sterk afhankelijk de reeks is van een rusteloze tijdlijn. Tijdsprongen van de jaren ’90 naar begin 2000 en terug zijn talrijk. En daar moet u een beetje uw koppie bijhouden, wilt u tegen het einde van de rit alle puzzelstukken bij elkaar kunnen passen. Daarnaast zijn er een aantal van elkaar losstaande protagonisten bij de reeks betrokken, we zullen ze voor de gemakkelijkheid ‘bubbels’ noemen, aangezien we dit woord nog maar zelden in een nieuwe context gebruiken. In de ene bubbel hebben we dokter Samuel Finnix, een huisarts gespeeld door Michael Keaton die het beste met zijn patiënten voorheeft en als eenzame weduwnaar z’n werk nooit te slapen legt. Zijn bubbel raakt op een gegeven moment die van Betsy Mallum, een jonge vrouw die met haar vader in de mijnen werkt en achter z’n katholieke rug om een relatie met een andere mijnwerkster heeft. Wanneer ze tijdens een werkongeval haar rug blesseert, wordt ze geholpen door de dokter die toevallig recentelijk in contact kwam met de bubbel van Billy Cutler, een vertegenwoordiger van een nieuw wondermiddel dat het leven moet redden van patiënten met chronische pijnen. Aangezien dokter Finnix z’n patiënten nooit in de steek laat en veel mijnwerkers in z’n hechte gemeenschap al jaren met pijn ziet sukkelen, doet hij wat nodig is om te helpen. Al weet hij niet dat over enkele jaren, een bubbel van rechercheurs een onderzoek zal starten naar de frauduleuze beweringen van de farmaceutische firma achter OxyContin, een bubbel die op haar beurt bestaat uit een rijke familie die voor hun revolutionaire pijnstiller op de markt kwam eerst naam en faam had gemaakt als de Betadine-familie, maar inmiddels ontelbare overdosissterftes, verslavingsgevallen en criminele delinquenten op hun geweten heeft.

Volledig scherm Een beeld uit ‘Dopesick’ © AP

Wat straf is aan ‘Dopesick’ is dat het de nadruk legt op al deze persoonlijke verhalen en daar zelden in verveelt. En ook: dat het magistraal het doek optilt van hoe zelfs medische firma’s hun agenda bij overheidsbedrijven, associaties en dokters kunnen doorduwen door hun vertegenwoordigers een Wolf of Wall Street-achtige opleiding te geven, à la: “Als u de dokter niet kunt overhalen, trakteer dan z’n secretaresse op een voetmassage”, of “Is de dokter recent gescheiden, zorg er dan voor dat ie aan z’n trekken komt”. In hoeverre dit allemaal echt gebeurd is, is natuurlijk koffiedik kijken, want ‘Dopesick’ kreeg wat dat betreft dezelfde bijsluiter als ’The Crown’: dat sommige gebeurtenissen, mensen en dialogen uit de duim werden gezogen voor dramatische doeleinden.

Hoe dan ook, neemt dit niet weg dat de kijkervaring met momenten behoorlijk duizelingwekkend wordt, met sterke acteerprestaties en een strakke regie over heel de lijn. Het nadeel van verslingerd raken aan een reeks, is dat u er nadien wel weer van moet ontwennen. Maar gelukkig zijn de gezondheidsgevolgen van een verslavende reeks veel minder grotesk dan bij voorgeschreven pijnmedicijnen waar “bijna niemand aan verslaafd raakt”.

Streamen of skippen? Streamen. Michael Keaton. Drugs. De VS als pillenslikkende zombienatie. Wat wilt u nog meer? Ons oordeel? 8/10

‘Dopesick’ krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering op Disney+.

Tijd over? Je leest alle recensies in onze Kijkgids.

LEES OOK: