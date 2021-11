RECENSIE. ‘Dexter: New Blood’: “Voor een reeks waarop niemand zat te wachten, is het verdomd moeilijk om weg te kijken”

TVDe grootste horror die ‘Dexter’-fans in acht seizoenen hebben meegemaakt, was ongetwijfeld het einde. Maar kijk, na acht jaar is de bekroonde tv-reeks over een man die overdag moordenaars klist, maar ’s nachts zelf hakbijl en beenderzaag bovenhaalt, terug van weggeweest. Of ‘Dexter: New Blood’ op Streamz er ook in slaagt om nieuw leven in dit tv-monument te blazen? Of er louter toe bijdraagt om de slechte nasmaak nog slechter te maken? Dat zoekt Evelien Delgouffe in onze Kijkgids voor u uit.

De wereld is verder blijven draaien na dat beruchte, teleurstellende einde van ‘Dexter’ acht jaar geleden, waar hij met z’n boot opzettelijk in het oog van een orkaan voer, maar er langs de andere kant weer uitkwam als een houthakker in een godverlaten gehucht. Het raakte kant noch wal dat personage Dexter Morgan op die manier z’n aftocht blies. Fans braken zich dan ook maandenlang het hoofd over waarom hij niet gewoon met z’n vriendin en zoon naar Argentinië was verkast om er een nieuw leven op te starten. Maar soms gebeuren dingen nu eenmaal buiten onze wil om. Net zoals het feit dat ‘Dexter’ nu plots terug is met een vervolg waar letterlijk niemand om heeft gevraagd.

We zijn nu tien jaar later in het verhaal. Dexter heeft het zonovergoten Miami ingeruild voor een guur bestaan ergens in een ondergesneeuwde blokhut. Maar dat betekent niet dat onze antiheld compleet onder de radar leeft. Iedereen in het dorp kent hem nu als Jim Lindsay, een sympathieke, ietwat suffe verkoper van jachtspullen die een relatie heeft met de lokale politiechef met wie hij op vrijdagavond gaat lijndansen en routineus een kom vegetarische nacho’s deelt. Dat dit niet de Dexter is die we kennen, staat buiten kijf. Zeker aangezien deze kerel al bijna tien jaar geen enkele moord heeft gepleegd. Maar kunnen seriemoordenaars het mes ook voorgoed afzweren? Of is de ‘dark passenger’ slechts een doorzichtige hint in de vorm van een Iggy Pop-hit verwijderd? Het duurt alleszins niet lang alvorens Dexter weer z’n wanden met plasticfolie behangt en een bloedstaal tussen twee glasplaatjes perst.

Ondanks de atypische start en de introductie van dit alom bekende tv-personage als hyperaaibare dorpeling, ploft ‘Dexter: New Blood’ al snel in bekend terrein neer. Fans van de reeks zullen binnen de kortste keren opnieuw in het hoofd van hun geliefde seriemoordenaar kunnen kruipen die statistisch gezien vroeg of laat toch eens tegen de lamp zal moeten lopen. Zeker nu er slimme deurbellen, drones en andere technologische snufjes bestaan die hem in z’n moordzuchtige vrijheid beperken. Om maar te zwijgen van z’n vriendin die als competente politiechef niet zo makkelijk van de wijs te brengen valt. Dat zij echter haar handen vol heeft met het oplossen van een paar verdwijningszaken, zou Dexter wat meer speelruimte kunnen geven. Al lijkt het nu al een weggevertje dat Dexter opnieuw een bewonderende crush zal krijgen op deze collega-psychopaat die verantwoordelijk is voor de mysterieuze verdwijningen. Iets wat we al een paar keer terugzagen in vorige seizoenen. Dat ‘Dexter’ hondstrouw lijkt te blijven aan z’n verleden en zelfs in sommige verhaallijnen crimineel voorspelbaar durft te zijn, is een gok waarvan we vermoeden dat dit grotendeels wel in de smaak zal vallen bij het vaste publiek. De nieuwe twist ligt hem dit keer vooral in het feit dat Dexter nu een tienerzoon heeft, die van de ene dag op de andere bij hem intrekt en mogelijk dezelfde donkere neigingen als z’n vader bezit. Iets wat eveneens de titel ‘New Blood’ zou kunnen verklaren. Of de opvolging voor ‘Dexter’ daarmee verzekerd is, zal moeten blijken uit het succes dat dit vervolg genereert, want momenteel houden de makers krampachtig vol dat deze uitspatting louter als beperkte serie van tien afleveringen is bedoeld.

Volledig scherm Jennifer Carpenter en Michael C. Hall in 'Dexter: New Blood'. © AP

‘Dexter: New Blood’ is het vervolg waarop niemand zat te wachten, maar tegelijkertijd is het verdomd moeilijk om weg te kijken. Op één of andere manier katapulteert deze voortzetting ons terug in de tijd en het voelt goed om, na alle veranderingen die ons leven inmiddels heeft doorgemaakt, thuis te komen bij iets vertrouwds. Bovendien ligt de drempel om in dit nieuwe hoofdstuk te stappen belachelijk laag, want slechter dan de seizoensfinale van acht jaar geleden kan het niet worden. Dat de originele cast terug aan boord kroop, met Michael C. Hall die fenomenaal de draad oppikt daar waar hij de laatste druppel bloed verspilde, is best opwindend. Daarnaast krijgt hij zoals in de goeie ouwe tijd opnieuw weerwerk van z’n zus Deb. Hoe dat mogelijk is (Deb werd door Dexter in de zee gegooid nadat ze hersendood werd verklaard) moet u zelf maar uitvogelen. Dat de opbouw en het DNA van de reeks in lijn zijn met het vroegere werk, hebben we tot slot te danken aan de originele showrunner die dit vervolg aan elkaar heeft gebreid. En zoals dat gaat met gebreide vervolgen, houdt het ons warm in de koudste dagen van het jaar. En dat is exact waar ‘Dexter: New Blood’ in al z’n koelbloedigheid in slaagt.

Streamen of skippen? Streamen. ‘Dexter: New Blood’ is een ongevaarlijk toemaatje voor de fans, in de trant van wat ‘El Camino’ deed voor ‘Breaking Bad’. Voor nieuwkomers kan het een duwtje in de rug zijn om de reeks in te halen. Al is het met wat basiskennis perfect mogelijk om ook koud in dit nieuwe verhaal te stappen. Ons oordeel? 7/10

‘Dexter: New Blood’ krijgt elke maandag een nieuwe aflevering op Streamz.

